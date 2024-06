Børnene har deres telefon - nu er det de ældres tur

Nogle er omgivet af mennesker, de kan tale med. Andre har ingen.

Men uanset antallet af nære, genkender de fleste, at der ind imellem er tanker og spekulationer, som er svære at dele.

Derfor åbner Ældre Sagen mandag "Ældretelefonen", som alle anonymt kan ringe til.

Det kan være ældre, som føler sig ensomme, siger projektleder Vibeke Bruun-Toft.

Men også ældre, som er i en situation, som de af den ene eller anden grund ikke vil indvie familie og venner i.

- Måske ringer man, fordi man mærker, at ens mand er ramt af begyndende demens. Selv om man har venner og et nært forhold til ens børn, så kan det føles illoyalt at tale om det.

Blandt de 46 frivillige, som på skift skal bemande linjen, er sygeplejersker og andre faguddannede, der har erfaring i at komme tæt på andre mennesker.

De skal være samtalepartnere og ikke rådgivere.

- De skal være gode til lytte, være nærværende og stille uddybende spørgsmål. Når samtalen slutter, skal den der har ringet gerne have fået øjnene op for nye måder at handle på, siger Vibeke Bruun-Toft.

Flere undersøgelser viser, at ensomhed er et voksende problem. Eksempelvis svarede 27 procent af alle mænd og 34 procent af alle kvinder i Den Nationale Sundhedsprofil 2021, at de føler sig ensomme.

Stigningen får kommuner til at modvirke og forebygge ensomhed med forskellige indsatser.

Eksempelvis Middelfart, som i efteråret 2023 i samarbejde med Ældre Sagen åbnede en telefonlinje.

Inden var der uddelt foldere til modtagere af hjemmehjælp, ligesom reklamer på kommunes infosøjler gjorde opmærksom på tilbuddet, fortæller Jakob Slot Schmidt, der er souschef i Senior og Sundhed i Middelfart Kommune.

Telefonen var inspireret af Børns Vilkårs "BørneTelefonen", hvor frivillige rådgivere siden 1987 har hjulpet børn og unge.

Men hvor børnenes telefon er efterspurgt, så viser erfaringen fra Middelfart, at det kan være svært for ældre at ringe.

- Der tales meget om ensomhed, og derfor ville vi gerne bakke op om en telefonlinje. Vi håbede at nå nogen af dem, som ikke har så meget lyst til at møde op i en forening eller i et dagcenter.

- Men her et halvt år efter kan vi se, at der kun er omkring to opkald om ugen, siger Jakob Slot Schmidt.

Ældretelefonen kan nås på 32 210 210.

/ritzau/