Børnenes smartur kan aflyttes og spores af fremmede

Med basale kundskaber kan man hacke uret og følge barnets vej. Sikkerheden skal sikres, mener forbrugerrådet.

Flere smarture til børn, altså ure som har indbygget GPS, telefon eller internet, har sikkerhedsfejl, så de kan spores og aflyttes af personer med basal viden om at hacke.

Det har det norske forbrugerråd, Forbrukerrådet, fundet i en analyse af en række udbydere af smarture. Og det er problematisk, mener Lars Pram, der er direktør ved Forbrugerrådet Tænk.

- Vi synes, det er en alvorlig situation, at forældre køber smarture til deres børn og tror, at de opnår en højere sikkerhed med urene. Når det i virkeligheden viser sig, at det er det stik modsatte, fordi urene har en række sikkerhedsbrister.

- Det er en alvorlig mangel på produktet, at der er sikkerhedsbrister, siger han.

Smarturene til børn sidder på håndleddet og har mange af de samme egenskaber som en mobiltelefon. Det giver forældrene mulighed for at se, hvor barnet er eller ringe op til barnet gennem en app.

Det norske forbrugerråd har testet de fire smarture Gator 2, Tinitell, Viksfjord og Xplora. Nogle af urene sælges til danske forbrugere online og i butikker.

Fremmede kan få kontrol over uret, følge barnets rute og endda ringe til barnet, viser undersøgelsen.

Det er stærkt problematisk, mener Forbrugerrådet Tænk, som af den grund vil have datatilsynet om at gå ind i sagen.

- Der er nogle problemer med persondatasikkerheden i de her ure, som myndighederne bør kigge på, siger Lars Pram.

Der er ligeledes behov for, at EU hæver kravene til sikkerhedsniveauet for produkter, som kommunikerer med internettet, lyder det.

- Vi ser flere og flere produkter, hvor internettet bliver indbygget. Det er rigtig godt for mange forbrugere, og det har mange fordele. Men sikkerhedsreglerne halter bagefter, siger Lars Pram.

Forbrugerrådet anbefaler, at forældre, som har købt et smartur til deres barn, henvender sig til butikken og beder om at få udbedret fejlen eller ophævet købet.

Forud for offentliggørelsen af analysen har det norske forbrugerråd kontaktet de fire smartur-udbydere og gjort dem opmærksomme på urenes fejl og mangler.

Alligevel har udbyderne valgt at fortsætte markedsføringen af urene, oplyser det norske forbrugerråd.

/ritzau/