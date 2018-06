Børnepsykolog: Panelanbefalinger er en gave til familier

Opdragelsespanelets anbefalinger til Børne- og Socialministeriet er set med børnenes øjne, siger psykolog.

Der kan komme større balance hjemme hos småbørnsfamilier, og børnene kan opleve mindre pres i hverdagen.

Sådan vurderer børnepsykolog Margrethe Brun Hansen de anbefalinger, som Opdragelsespanelet torsdag giver til Børne- og Socialministeriet.

Blandt dem er, at børnene skal være nogen, før de behøver at være noget, og at der føres en mere progressiv familiepolitik, som skal give forældre større fleksibilitet i hverdagen.

- Jeg synes, at det er nogle rigtig gode anbefalinger, der er blevet fremført. Jeg bliver ret glad, når jeg ser dem, fordi der er perspektiver i dem.

- De prøver at se verden med børnenes øjne, siger hun.

Udvalget blev oprettet som led i "Opdragelsesdebatten", som børne- og socialminister Mai Mercado (K) lancerede i januar. Den skal få danskerne til at debattere og reflektere over, hvordan de opdrager børn.

Panelet, der består af både læger, forskere og debattører, blev nedsat i januar, og torsdag fremlægger det 13 perspektiver og 10 handlingsforslag til Mai Mercado.

Ifølge Margrethe Brun Hansen lever forældre i dag et andet liv, end man gjorde før. Derfor kræver det nogle nye politiske tiltag.

Hun finder det især godt, at der foreslås rådgivning til forældre.

Fremover kommer det bare an på, hvordan politikerne tolker forslagene, mener Margrethe Brun Hansen.

- Det interessante er måden, det ender med at blive sat i vandet på. Hvis man gennemfører perspektiverne, kan det blive en gave til alle småbørnsfamilier.

- Hvis man vil arbejde med dem politisk, og hvis man vil gennemføre dem, så de ikke bare drukner, så tror jeg faktisk, at det kan blive rigtig godt, siger hun.

/ritzau/