Børns Vilkår bokser over sin egen vægtklasse

Lobbyarbejde fra Børns Vilkår medvirkede til, at folketingsvalget blev et ”børnevalg”, mener ekspert. Organisationen er for frembrusende, lyder kritik

En talemåde lyder, at politiske sejre har mange fædre. At dømme på resultatet af sommerens folketingsvalg er Børns Vilkår en af disse fædre. Interesseorganisationen fra 1977, der kæmper for at stoppe socialt svigt blandt samfundets mindste, var selvsagt ikke på stemmesedlen. Men bag linjerne har ngo’en med årevis af slid været med til at gøde jorden på en måde, så Mette Frederiksen (S) på valgnatten kunne konstatere, at den 5. juni var historisk af to årsager. Det var klimaets valg. Og det var børnenes valg.

Sådan lyder det fra eksperter og en politiker om organisationens indflydelse.

”Børn er virkelig blevet hot i dansk politik. Når minimumsnormeringer og Sjælsmark fyldte så meget i valgkampen, er det, fordi emnerne blev bragt til torvs af dygtige interessevaretagere. Herunder Børns Vilkår, som i de senere år er blevet en af de bedst ledte ngo’er, vi har herhjemme,” siger Peter Mose, partner i kommunikationsbureauet Hegelund & Mose.

Han er en af flere, der placerer Børns Vilkår i superligaen over de interesseorganisationer, som er bedst til at præge dansk politik.

En måske lidt paradoksal placering, når man gransker nøgletallene. Med sine cirka 36.000 medlemmer er Børns Vilkår milevidt fra det antal, som Ældre Sagen (865.000), Kræftens Bekæmpelse (402.000) og Danmarks Naturfredningsforening (130.000) kan bryste sig af. Børns Vilkår har 100 ansatte, og således findes der også andre ngo’er, som her slår Børns Vilkår i muskelkraft.

Venstres børneordfører i sidste valgperiode, Anni Matthiesen, mener da også, at der er grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om Børns Vilkårs indflydelse er berettiget:

”De er magtfulde og sender mange rapporter ud, som får meget taletid. Men jeg synes derfor også, at vi som politikere skal passe på med, at vi ikke bare løber deres vej.”

Hun peger på, at Børns Vilkår med sin evne til at sætte dagsordenen også kan fordreje den i en retning, som ikke altid giver mening.

”Jeg må være ærlig og sige, at de nogle gange er for frembrusende i deres rapporter. Der er lidt ’ulven kommer’ over det. Der er mange følelser på spil, når man taler om børn, og det er et problem, hvis man lader sig rive med af deres rapporter, der ikke altid har den kvalitet, man kunne forvente.”

Hun henviser blandt andet til en rapport fra januar 2019, hvor Børns Vilkår brugte en del plads på at skrive om negativ social kontrol i kristne miljøer.

Rapporten er blandt andet baseret på data fra Børnetelefonen og er af en karakter, som Anni Matthiesen ”ikke helt har tiltro til”, forklarer hun. Rapporten har tidligere fået metodisk kritik fra to universitetsforskere i denne avis, fordi den ikke kan bruges til at sige noget om, hvor stort omfanget af social kontrol er i kristne miljøer.

Trods et relativt beskedent medlemstal mener lobbyist-ekspert Peter Albæk godt, at man kan tale om, at Børns Vilkår bokser i interesseorganisationernes tungeste vægtklasse. Han var fra 2004 til 2014 bestyrelsesformand i Børns Vilkår og er i dag partner i public affairs-bureauet Lead Agency. Især Børnetelefonen har givet Børns Vilkår en stor gennemslagskraft, lyder vurderingen.

”De er årligt i direkte kontakt med titusindvis af børn og ved akkurat, hvad der rører sig. Børns Vilkår er de seneste par år er begyndt at systematisere den viden og omdanne den til rapporter og anbefalinger. Det er helt unikt, og hverken Red Barnet eller Unicef er i nærheden af at have den samme føling og indsigt i børns hverdag,” siger Peter Albæk.

Hos Børns Vilkår mener direktør Rasmus Kjeldahl også, at man er blevet større og stærkere i de senere år. Gyldigheden af gennemslagskraften kan dog ikke vurderes alene ved at kigge på medlemstallet.

”Det er en gammeldags tanke, at vi ngo’er kun henter vores legitimitet fra vores medlemmer. Vi er legitime, hvis vi kan flytte ting på en kvalificeret måde på områder, der betyder noget i folks hverdag,” siger Rasmus Kjeldahl.

Han mener ikke, at kritikken af Børns Vilkårs rapport om negativ social kontrol i religiøse miljøer er berettiget.

”Vores arbejde går ikke ud på at sige, at hvis der er under et vist antal børn, som er udsat for noget, så har de ikke brug for hjælp. Vores vision er at komme hele vejen rundt. Derfor går vi også meget op i Sjælsmark-børnene, selvom det ’kun’ drejer sig om 100 børn. Kan vi hjælpe bare ti børn med diskussionen om negativ social kontrol i kristne miljøer, er den det værd.”