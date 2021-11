Børns Vilkår forventer mange opkald om svigt i julen

I 2020 havde Børns Vilkår over 1200 samtaler i julen med børn i mistrivsel. Det tal ventes at stige i år.

Børns Vilkår forventer i juleperioden en stor stigning i antallet af børn og unge, som henvender sig for at snakke med en voksen om forskellige udfordringer med især forældrene.

Det fortæller direktør Rasmus Kjeldahl.

- Vi kan se, at den mistrivsel, der er blandt børn og unge, har været stigende gennem det sidste år. Coronanedlukningerne ser ud til at gøre det værre.

- Vi ser desværre ind i en vanskelig periode.

Det kan være opkald om ensomhed. Om at mor og far drikker, at de slår, eller at man går med deciderede selvmordstanker.

Belært af tidligere års erfaringer vil Børnetelefonen som noget nyt have åbent hele julenat, og Rasmus Kjeldahl håber, det kan være med til at imødekomme det forventede store behov.

Oprustningen baserer sig også på erfaringerne fra sidste jul.

Her havde Børns Vilkår flere end 1200 samtaler med børn, der på den ene eller anden måde oplevede mistrivsel i juletiden.

Det er en stigning på cirka 16 procent i henvendelserne sammenlignet med juledagene i 2019.

- Julen er traditionelt en festlig periode i mange miljøer og familier. Men festlighederne bliver overdrevet nogle steder, så den fører til for meget druk og misbrug, siger Rasmus Kjeldahl.

- Hvis der er misbrug i forvejen, accelererer det typisk. Børnene er måske hjemme, fordi skolerne er lukkede.

- De glæder sig sjældent lige så meget til jul, som vi andre gør, fordi situationen bliver værre, siger han.

Det kan være en svær tid at komme igennem, siger Rasmus Kjeldahl.

Hos Headspace, som er et netværk af rådgivningscentre for børn og unge, er oplevelsen "en til en den samme", siger national rådgivningschef Christian Lund.

Særligt henvendelserne på netværkets chatservice er mange, og der bliver i julen gjort en ekstra indsats for at gøre opmærksomhed på, at der er hjælp at hente og nogle at snakke med.

- Man bliver hensat til at være i familiens nærvær i længere tid, og det kan for nogle unge være rigtig svært.

- Det er ekstra bekymrende i år. Kommer vi til at se flere nedlukninger, der gør, at tiden med familien bliver yderligere konfliktfuld og lang? Det er helt klart en bekymring.

