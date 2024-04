Børns Vilkår indsamler rekordhøjt beløb til rådgivningslinjer

Landsindsamlingen for Børns Vilkår når endnu en gang et rekordhøjt beløb.

17.600 frivillige har samlet hentet 16 millioner kroner ved landsindsamlingen den 17. marts, hvilket er det højeste i de otte år, hvor indsamlingen er blevet afviklet.

Det skriver Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

Sidste år lykkedes det organisationen at indsamle 15,3 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vicedirektør i Børns Vilkår, Helle Tilburg Johansen, er dybt taknemmelig for det flotte resultat.

- Det er takket være alle, der har samlet ind, og alle, der har støttet, at vi fortsat kan gøre en afgørende forskel for børn og unge i Danmark, siger hun i en pressemeddelelse.

Også antallet af indsamlere var det højeste, som organisationen hidtil har oplevet. 600 personer flere deltog i år sammenlignet med året forinden.

De indsamlede penge går til at drive og udvikle Børns Vilkårs to rådgivningslinjer til børn og unge - BørneTelefonen og Hørt.

BørneTelefonen har eksisteret siden 1987, mens Hørt kom til verden i april 2022 som rådgivningstilbud til unge mellem 15 og 24 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sidste år havde Børns Vilkårs rådgivere over 63.000 samtaler med børn og unge om alt fra forelskelse til vold og selvmordstanker.

- Der er et meget stort behov for gratis, anonyme rådgivningstilbud som vores, og her spiller pengene fra landsindsamlingen en afgørende rolle i, hvor mange børn og unge, vi kan hjælpe, siger Helle Tilburg Johansen.

En stor del af donationerne ved landsindsamlingen kommer fra mønter og sedler.

/ritzau/