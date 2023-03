Børns Vilkår: Ofre for svigt får sværere ved at søge erstatning

Ofre for myndighedssvigt vil få langt sværere ved at søge erstatning end hidtil.

Det mener direktør for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl. Han begrunder det med, at Børns Vilkår har fået halveret sit budget til at hjælpe ofrene med at søge erstatning.

Tirsdag har regeringen meddelt, at tidligere anbragte i særforsorgen, der er blevet udsat for overgreb og mangelfuld omsorg, får en officiel undskyldning fra Danmark.

Hidtil har Børns Vilkår fået 600.000 kroner fra henholdsvis finansloven og SSA-reserven - tidligere kendt som satspuljen.

Men da et politisk flertal i Folketinget i sidste uge aftalte, hvordan pengene i reserven skulle fordeles i denne omgang, var bevillingen til Børns vilkår ikke med.

Dermed har Børns Vilkår nu 600.000 kroner i stedet for 1,2 millioner kroner at gøre godt med.

- Vores kapacitet bliver simpelthen ringere, ventetiderne vil blive længere. Jeg frygter, at ret mange, som typisk er ældre borgere, vil opgive at få den ret, det er at kunne få erstatning for den tort, man har været udsat for, siger Rasmus Kjeldahl.

- Selv med den hidtidige bevilling havde vi op mod ni måneders ventetid på at få afklaret sagerne. Den ventetid kan gå hen og blive meget kraftigt forlænget.

Direktøren forklarer, at Børns Vilkår gratis hjælper de borgere, der kontakter dem, med for eksempel at indhente relevante dokumenter og finde ud af, om der kan føres en sag.

Folketinget besluttede for ti år siden, at interesseorganisationen skulle bevilges penge for at kunne hjælpe ofre for myndighedssvigt med at søge erstatning.

De senere har år også drengene fra børnehjemmet Godhavn fået en officiel undskyldning. Det samme har grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951 som led i et eksperiment.

Rasmus Kjeldahl mener imidlertid ikke, at halveringen af Børns Vilkårs budget hænger sammen med, at regeringen giver undskyldninger.

Han forventer desuden et øget pres fra de borgere, som ønsker at få deres sag undersøgt.

- Hver gang de her sager kommer frem, begynder telefonerne at ringe. Og det er altså i hundredvis, siger han.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har udtalt, at anbragte allerede har anlagt flere erstatningssager ved domstolene, men ingen er endnu afgjort.

/ritzau/