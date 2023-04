Børns Vilkårs Landsindsamling har indsamlet rekordhøjt beløb

26. marts i år gik tusindvis af danskere på gaden for at samle ind til Børns Vilkårs Landsindsamling.

Det har resulteret i en rekordhøj indtjening på 15,1 millioner kroner, hvilket vækker begejstring hos Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

- Vi har brug for hver en krone til at holde Børnetelefonen åbent. Det, at vi år efter år kan se, at resultatet stiger, er selvfølgelig rigtig godt for Børnetelefonen og de børn, som ringer ind, siger han og takker indsamlerne.

Men pengene skal ikke kun gå til at drive og udvikle Børnetelefonen, som er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

De skal også bruges på ungerådgivningen HØRT, der er målrettet unge mellem 15 og 24 år.

- For at vi kan sikre en rådgivning, kræver det rekrutteringer af rigtig mange frivillige. Dem skal vi have fat i og uddanne. Vi skal også have nogle fagpersoner og koordinatorer tilstede, når vi rådgiver, udtaler Rasmus Kjeldahl.

Også antallet af indsamlere er iøjnefaldende for direktøren.

17.000 danskere tilmeldte sig som indsamlere i år. Det er det højeste antal nogensinde.

- Vi oplever, at der er stor opmærksomhed på børns trivsel - også voksenopmærksomhed på, at mange børn ikke har det særlig godt. Vi oplever også, at indsamlingen er blevet til en salgs familiebegivenhed.

En stor del af donationerne ved Børns Vilkårs Landsindsamling kommer fra mønter og sedler.

- Indsamlerne har været ude med en indsamlingsbøtte. Dem kan man aflevere i butikker, så de kan blive talt op på stedet eller blive opbevaret og bragt videre til et sikkerhedsfirma, som tæller op, siger Rasmus Kjeldahl.

/ritzau/