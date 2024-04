Børsen er fyldt med dansk kulturarv både indvendigt og udvendigt

Tirsdag morgen stod den historiske bygning Børsen i København i flammer.

Bygningen er en af Københavns ældste og stod færdig i 1623. I 1624 blev det ikoniske dragespir rejst. Spiret er tegnet af Ludvig Heidtrider, der egentlig var fyrværkeridesigner. Rundt om spiret snor fire dragehaler sig, hvoraf spiret har fået sit navn. Dragerne skulle efter sigende beskytte Børsen mod flammer og ild. For modsat nabobygningerne og Christiansborg har Børsen aldrig — før nu — stået i flammer.

Omkring klokken halv ni tirsdag morgen væltede spiret.

Hele bygningens arkitektur var inspireret af renæssancestilen i Italien med skulpturel udsmykning og svungne gavle.

Bygningens ydre er blevet fornyet ad flere omgange. Dragespiret blev fornyet i 1777, og senest blev sandstenornamenterne på bygningens facade fornyet i 1906. Da branden ramte var Børsen igen i gang med at blive restaureret. Formålet med restaureringen var blandt andet at rette op på en tidligere restaurering i 1883, hvor de gamle mursten blev hakket væk og erstattet med moderne skalsten.

Inde i Børsen hænger der adskillige historiske værker af store, danske billedmalere.

Tirsdag blev blandt andet et maleri af Skagen-maleren P.S. Krøyers mest kendte malerier "Fra Københavns Børs" fra 1895 reddet ud. Der måtte fem-seks mand til at bære maleriet ud.

Børsen blev opført under kong Christian IV som et led i kongens økonomiske politik, der gik ud på at fremme dansk erhvervsliv og handel. Bygningen er den eneste handelsbygning, der stadig er tilbage fra den tid.

Oprindeligt var der i stueetagen to rækker med 20 handelsboder, der blev lejet ud til købmænd. Bygningen har sidenhen både rummet kontorer og mødelokaler og var indtil 1974 hjemsted for Københavns Fondsbørs.

I dag bruges Børsen ikke længere som børs, men ejes i dag af Dansk Erhverv.

Kilde: Den Store Danske, Dansk Arkitektur Center og Dansk Erhverv.