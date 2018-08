Børsen: Regering dropper lavere arveafgift

DF stopper lavere arveafgift i finanslov, siger LA's finansordfører, Joachim B. Olsen, til dagbladet Børsen.

Regeringen vil ikke sænke arveafgiften i næste års finanslov, der præsenteres torsdag.

Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, har klart sagt til regeringen, at DF ikke vil være med.

Det oplyser Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, til dagbladet Børsen.

- Vi har i forbindelse med finansloven fået et meget klart signal fra DF om, at der ikke vil blive taget godt imod det, hvis regeringen spiller ud på noget med arveafgiften, siger Joachim B. Olsen.

Det har ellers været en ønske fra Liberal Alliance og De Konservative at lette arveafgiften i finansloven. Finansminister Kristian Jensen (V) vil også gerne lempe afgiften.

Joachim B. Olsen skjuler ikke sin ærgrelse over forløbet.

- Jeg er da ærgerlig på danskernes vegne. Og også lidt på det borgerlige Danmarks vegne over, at der ikke kan findes et flertal til at sænke arveafgiften, siger Joachim B. Olsen til Ritzau.

Spørgsmål: Ser du det som Dansk Folkepartis angreb på Liberal Alliance?

- Sådan nogle motivanalyser vil jeg ikke gå ind i. Jeg er i politik for at gøre Danmark til et mere retfærdigt og velstående land, siger Joachim B. Olsen.

De Konservatives finansordfører Anders Johansson ærgrer sig også.

- Vi er hamrende ærgerlige over, at det ikke er lykkedes at få det til at blive en del af finansloven, siger Anders Johansson.

- Men det har ikke været muligt. Vi har måttet lytte til de politiske signaler, der er blevet sendt fra vores støtteparti Dansk Folkeparti.

I dag er bo- og gaveafgiften - kaldet arveafgiften - 15 procent for private. I 2016 aftalte regeringen og DF at sænke arveafgiften for virksomheder til fem procent i 2020. Regeringen ville fjerne afgiften for virksomheder i 2025.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger til Børsen, at arveafgiften ikke ændres i finanslovforslaget.

- Som skatteminister har jeg med den sidste finanslov inden et folketingsvalg mest kig på, hvad der er bred opbakning til, og hvad vi kan gennemført. Jeg ønsker ikke en lang opslidende debat, jeg ønsker at se resultater, siger han.

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup er tilfreds.

- Det er kun godt, at regeringen på forhånd har forstået budskabet. Der har været rigeligt med sager, hvor der har været åbne skænderier, og hvor et bestemt parti er kravlet op i indtil flere træer, siger Peter Skaarup.

/ritzau/