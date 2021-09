Bog: Thorning ville fyre Søvndal for at beholde skatteminister

I 2012 forsøgte daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og finansminister Bjarne Corydon (S) at overtale SF's nye ledelse til at fyre Villy Søvndal (SF), der dengang var udenrigsminister.

På "afgørende tidspunkter" argumenterede S-toppen "højlydt" for, at Søvndal skulle fyres og til gengæld sørge for, at SF's daværende skatteminister, Thor Möger Pedersen, blev i regeringen.

Sådan lyder det i en ny erindringsbog af tidligere SF-formand Holger K. Nielsen. Det skriver Politiken.

Bogen hedder "Det var det værd. Politisk tilbageblik" og udkommer 24. september.

Villy Søvndal trak sig som partiformand for SF i 2012. Annette Vilhelmsen overtog posten efter et kampvalg i oktober.

I et afsnit kommer den tidligere formand med hidtil ukendte detaljer om den daværende S-R-SF-regerings konfliktfyldte indre liv, skriver avisen.

Det var et års regeringssamarbejde, der medførte et "fundamentalt stemningsskifte".

Holger K. Nielsen skriver ifølge Politiken om et møde med de socialdemokratiske topministre på Marienborg i oktober 2012, hvor han ledsagede Vilhelmsen:

- Både Helle og Bjarne talte lidenskabeligt for Thor Mögers liv. Han var et stort aktiv for SF og den, som virkelig havde kæmpet for partiet i regeringen.

- Det havde de givetvis ret i, men det havde ikke meget med sagen at gøre, når problemet var Annettes manglende tillid til Thors loyalitet. Helle mente, at vi i stedet burde ofre Villy.

Over for Politiken uddyber Nielsen blandt andet, at Thorning gav udtryk for, at hun ikke mente, at han og Vilhelmsen skyldte Villy Søvndal noget.

Han spekulerer også i, om mødets indirekte formål kan have været at få partiet til at trække sig.

Annette Vilhelmsen, som ikke blev genvalgt ved folketingsvalget i 2015, bekræfter Nielsens udlægning, skriver Politiken.

- Jeg anerkender fuldstændig Thors dygtighed, men jeg anså ikke Thor for at være SF’s mand. Snarere som regeringens mand.

- Han koordinerede meget med Corydon. Selvfølgelig mente de, at Thor skulle fortsætte, siger Vilhelmsen til avisen.

Villy Søvndal trak sig som udenrigsminister og folketingsmedlem i december 2013 på grund af sit helbred.

Han og Bjarne Corydon ønsker ikke at kommentere forløbet over for Politiken. Avisen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt.

SF udtrådte af regeringen i januar 2014, og Vilhelmsen trådte også af som formand. Pia Olsen Dyhr overtog derefter posten.

/ritzau/