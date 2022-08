Boksepromotor Mogens Palle er død - 88 år gammel

Dansk professionel boksnings fader Mogens Palle er død 88 år gammel.

Den farverige, temperamentsfulde og kamplystne københavnerdreng begyndte karrieren som arrangør af boksekampe i november 1957 og skabte i løbet af sin lange karriere som promotor og manager en lang række danske publikumsmagneter, verdensmestre og europamestre.

Christian Christensen, Børge Krogh, Tom Bogs, Jørgen "Gamle" Hansen, Ayub Kalule, Hans-Henrik Palm, Gert Bo Jacobsen, Bredahl-brødrene, Brian Nielsen, Mads Larsen og Mikkel Kessler er blot nogle af de mange boksere, som Mogens Palle førte til rampelysets midte.

Selv yndede han at overvære sine bokseres udfoldelser på en lille skærm i et omklædningsrum langt fra ringside, hvor han kunne være i fred. Det gjorde han således både under de mindre kampe med håbefulde talenter, og når de store navne var i spil.

I 2008 blev den aldrende promotor optaget i The International Boxing Hall of Fame (IBHOF) i USA. I arkiverne blev han indskrevet med over 200 mesterskabskampe om EM- og VM-titler i små og store forbund.

Blandt de allerstørste står Toms Bogs - Carlos Monzon (1972), Jørgen "Gamle" Hansen - Dave "Boy" Green (1979), "Sugar Ray" Leonard - Ayub Kalule (1981) og Joe Calzaghe - Mikkel Kessler (2007).

Men også kampen mellem "Super" Brian Nielsen og selveste "Iron" Mike Tyson foran 21.000 tilskuere i Parken i 2001 står mejslet i boksehistoriebøgerne, selvom der ikke var en titel på spil.

Selv nåede Mogens Palle i sin ungdom 30 amatørkampe og blev i 1954 københavnermester i fjervægt.

Heller ikke som promotor og manager var han bleg for at gå i infight, når kritikerne stillede spørgsmål ved opbygningen af Palle-boksernes rekordlister med kampe i mindre forbund og mod udvalgte modstandere eller fremsatte påstande om urent trav, som måtte tilbagevises i retten.

Ærekær på både egne og boksernes vegne. Stædig og snu var andre kendetegn.

Slagsmålene måtte Mogens Palle også tage med udenlandske promotorer og deres mere slagkraftige økonomi. Men trods modgang og til tider ulige odds kunne han med tilfredshed se tilbage på et langt liv som drivkraften bag dansk professionel boksning, som flere gange i løbet af historien kunne være bukket under, hvis ikke Mogens Palle fra Skjulet i Bagsværd havde kæmpet så indædt og nytænkende for dens overlevelse.

Af sin tyske rival, Sauerland, blev han beskrevet som "en af spillets store mestre" i kampene omkring kampene i ringen.

Både dinner-stævner og pay-per-view-kampe blev bragt til Danmark af manden, der startede det hele i fodsporene på sin far, Thorkild.

Derfra kørte Mogens Palle sin forretning alene og siden med datteren, Bettina, frem til 2008.

Da Mikkel Kessler derefter forlod stalden til fordel for Sauerland, sagde Mogens Palle stop og gik på pension.

Men i 2015 var stilstanden blevet for meget for ham, og så trådte far og datter igen ind på scenen - denne gang med den tidligere bokser Brian Nielsen som partner i et forsøg på at banke liv i sporten endnu en gang.

Mogens Palle led i mange år af hjerteproblemer og gammelmandssukkersyge.

Siden kom også modermærkekræft til, men hverken det eller periodevis modgang i presse og økonomi kunne få ham til at indstille sit livsværk.

Arbejderdrengen fra Hedebygade insisterede således til det sidste på, at først i døden ville han sige stop. Og flere gange undervejs understregede han, at han gerne ville gøre det hele om igen.

I februar 2020 mistede Mogens Palle sin kone, Lis, som han dannede par med i over 55 år.

/ritzau/