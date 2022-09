Boligejere advares: Varmebesparelser kan føre til skimmelsvamp

Hvis man som boligejer har tænkt sig at spare på energiudgifterne, når vintermånederne banker på døren, skal man være opmærksom på risikoen for skimmelsvamp.

Det siger Tine Sode, der er fagekspert hos Videncentret Bolius. Hun udtaler sig blandt andet om indeklima.

- Ender boligejere med at skrue ned for temperaturen derhjemme, så kan det potentielt medføre fugt. Og så kan man være sikker på, at der også udvikler sig skimmelsvamp.

- Som udgangspunkt anbefaler vi ikke, at det er køligere end 18 grader i hjemmet. Og så må der helst ikke være en højere temperaturforskel på forskellige rum på mere end fem grader, siger hun.

Når frosten begynder at melde sig, vil der også være en risiko for frostsprængninger i vandrørene, lyder det.

- Som boligejer skal man være helt sikker på, hvor der løber rør med vand, for hvis der kommer frost, så kan man ende med frostsprængninger, hvis hjemmet er helt koldt.

Har man til trods for risikoen for skimmel og vandskader alligevel låst sig fast på, at temperaturen skal skrues ned, er det en god idé at sørge for god ventilation i rummet, så fugten føres væk.

- Der kan sættes en affugter op. Den bruger muligvis strøm, men koster måske mindre end alternativet, siger Tine Sode.

- Og så skal man tape døren fuldstændig til for at holde varm luft og dermed potentiel fugt ude.

Som oftest vil man opleve skimmelsvamp som grønlige eller sorte plamager i hjemmets hjørner og på de kolde ydervægge.

Begynder man at se tegn på skimmel, så anbefaler Tine Sode, at man øjeblikkeligt får skruet op for varmen og vasket skimmelsvampen væk, så det ikke sætter sig i konstruktionen.

- Det kan blive en dyr affære, hvis skimlen sætter sig.

- Man skal ikke rykke huset ned af den grund, men det kan blive meget dyrt at gøre noget ved det.

/ritzau/