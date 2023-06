Boligejere kan få forkert skatteregning på grund af pressede kommuner

Et ukendt antal boligejere vil ikke kunne nå at få rettet forkerte oplysninger, der fastlægger værdien af deres boliger, selv om de forsøger. Dermed risikerer de at få en forkert skatteregning.

Det skriver Jyllands-Posten.

En borger får fire uger til at gøre indsigelse, hvis der er fejl.

Derefter skal kommunen godkende de indtastede ændringer, hvorefter Vurderingsstyrelsen vil lægge oplysningerne til grund for vurderingen af boligen.

Blandt oplysningerne er data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Ifølge Jyllands-Posten dækker disse oplysninger blandt andet over størrelsen på grunden og bygningen, antal badeværelser og varmekilde.

Mediet skriver, at borgeren vil få at vide, at kommunen "behandler og godkender ændringerne inden for en frist på ti hverdage". Det fremgår angiveligt af Vurderingsstyrelsens hjemmeside.

En række kommuner bekræfter over for Jyllands-Posten, at de ikke længere kan overholde fristen på 10 dage.

Der er tale om Aalborg Kommune, Esbjerg Kommune, Odense Kommune og Københavns Kommune.

Disse kommuner har de seneste uger fået så mange BBR-rettelser, at de bruger mere end ti hverdage på at godkende ændringerne.

Dermed kan nogle boligejere ikke nå at få godkendt deres rettelser af kommunen, inden Vurderingsstyrelsen afgør deres sag, skriver Jyllands-Posten.

Mediet skriver desuden, at flere eksperter opfordrer myndighederne til at sætte systemet i bero, da borgernes retssikkerhed er på spil.

Ifølge Hanne Marie Motzfeldt, som er juraprofessor i forvaltningsret og digitalisering, er det Vurderingsstyrelsen, som har ansvaret for, at BBR-data, som styrelsen bruger, er korrekte.

- Det kan aldrig blive borgernes skyld. Derfor bør man sætte det på pause, hvis man vil følge Ombudsmandens praksis, siger hun til Jyllands-Posten.

/ritzau/