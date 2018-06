Boligforening forbyder trampoliner på grund af larmende børn

Boligforeningen af 1944 i Nørresundby har bedt sine medlemmer om at fjerne alle trampoliner inden for 14 dage.

Der bliver ikke noget trampolinspring i det varme sommervejr for de børn og barnlige sjæle, der bor i Boligforeningen af 1944's afdelinger i de nordjyske byer Nørresundby og Tylstrup.

Boligforeningens medlemmer har nemlig i denne uge modtaget et brev, hvori foreningen gør beboerne opmærksom på, at de har 14 dage til at skaffe sig af med eventuelle trampoliner.

Ellers risikerer de i første omgang en advarsel og efterfølgende at blive opsagt.

Det skriver Nordjyske Medier.

Begrundelsen er, at foreningen har modtaget adskillige klager på grund af larm i forbindelse med leg på trampolinerne.

- Det er til stor gene for de øvrige beboere, at nogle få beboere har valgt at etablere en eller flere trampoliner i boligforeningens afdelinger med haver.

- Dette har medført et uacceptabelt støjniveau, der ikke længere kan tolereres. Yderligere krænkes de øvrige beboeres privatliv, ved at det er muligt at kigge ind til naboerne - især hensynet til lejemålenes tætte beliggenhed, står der i brevet ifølge Nordjyske Medier.

Formand i boligforeningen Poul Jacobsen forstår godt, hvis lejerne ser det som et voldsomt indgreb, at trampoliner nu forbydes.

- Det har bare været nødvendigt. Vi har fået klager, og det har vi været tvunget til at forholde os til.

- For vi kan ikke fortsætte med at lade lejerne have trampoliner i deres haver, som situationen er nu, siger han til Nordjyske Medier.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor mange klager foreningen har fået over larm fra trampoliner. Han oplyser dog, at der ikke kommet klager fra beboere i alle boligforeningens 13 afdelinger.

Adspurgt om, hvordan bestyrelsen ved, at det generer i de afdelinger, hvor der ikke er kommet klager fra, svarer han:

- Vi kender vores beboere.

Poul Jacobsen opfordrer beboere, der er utilfredse med at skulle undvære deres trampoliner, om at samle underskrifter fra beboerne i deres respektive afdelinger.

Hvis mere end en fjerdedel skriver under, kan der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor der kan stemmes om, hvorvidt forbuddet skal fortsætte eller ophæves.

/ritzau/