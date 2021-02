Minister: Dårlig idé at give boligområde timeout fra ghettoliste

Karsten Hønge (SF) ønsker at give et boligområde "timeout" fra opdatering af ghettoliste. Minister er uenig.

Man bør ikke ændre den politiske aftale bag ghettolisten, så det er muligt at give et udsat boligområde en "timeout" fra den årlige opgørelse.

Sådan lyder det torsdag fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) på et samråd indkaldt af Karsten Hønge (SF).

Karsten Hønge ønsker, at en såkaldt hård ghetto i Odense Kommune, Solbakken, kan få en "timeout". Hans begrundelse er, at der er en positiv udvikling i de tal, der er baggrund for boligområdets placering på ghettolisten.

- Mon ikke vi lige kan vente et år mere, da alt viser, at vi er på vej i en positiv retning. Det er godt, at vi vedtog ghettopakken. Men lad os nu lige lade virkningerne af planen vise sig, inden vi drager til drastiske handlinger, sagde Karsten Hønge til TV2 Fyn i december.

Men det er ikke muligt i den nuværende lovgivning.

- Der er ikke noget i lovgivningen, der giver mulighed for at lave en timeout. Så skal man ændre loven, og det synes jeg ikke, man skal, siger Kaare Dybvad Bek:

- Det er vigtigt, at vi holder fast i den udvikling, der er.

Han henviser til, at der de seneste to år har været en stor forbedring i de boligområder, der har været på ghettolisten, hvor flere er kommet i arbejde.

Solbakken er i år for fjerde gang på ghettolisten, hvilket betyder, at boligområdet nu betegnes som et hårdt ghettoområde.

Når Solbakken er en hård ghetto, betyder det, at boligområdet skal skære ned i sine almene lejeboliger, så de almene boliger højst udgør 40 procent af områdets boliger i 2030.

Men ifølge TV2 Fyn er det kun på de yderste marginaler, at Solbakken overhovedet er på ghettolisten. Statistikkerne viser, at der er én person for meget, der har en dom, og samtidig er der fire personer for meget, der kun har uddannelse på grundskoleniveau.

Karsten Hønge ønsker ligeledes, at der bruges mere aktuelle tal, når et boligområde skal vurderes. Men også det afviser ministeren.

- Vi bruger de nyeste tal, vi har. Vi kan ikke instruere Danmarks Statistik i, hvordan de skal opgøre deres data, siger Kaare Dybvad Bek.

Han opfordrer SF til at tage det op i aftalekredsen, hvis partiet ønsker, at tallene skal gøres op på en anden måde end nu, hvor de opgøres to år tilbage.

I 2020 skrumpede ghettolisten fra 28 boligområder til 15. 13 af dem er betegnet som "hård ghetto".

/ritzau/