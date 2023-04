Boligsalget steg til sit højeste i ti måneder i marts

I marts 2023 blev der solgt i alt 6963 boliger. Det er det højeste niveau i 10 måneder.

Det viser nye tal fra Boligsiden, der indsamler data fra ejendomsmæglere og ejendomsmæglerkæder.

Udviklingen skal ses i lyset af den generelle økonomiske situation, fremhæver Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Renterne på boliglån er fortsat højere end under corona, men vi ser ikke længere de kraftige stigninger i renteudviklingen for de fastforrentede lån som sidste år.

- Samtidig er der også lagt en dæmper på inflationen, ligesom energipriserne heller ikke længere stiger så kraftigt. Det bidrager til mere stabilitet i de enkelte husholdninger, hvilket er med til at give det ekstra skub til bolighandlen, som vi har set i marts, vurderer Birgit Daetz.

Sidste år så tallene dog ikke lige så pæne ud.

- Vi kender alle forklaringen med høj inflation, invasionen af Ukraine og renteudviklingen, siger Birgit Daetz.

Hun forklarer desuden, at tendensen generelt i forårsmånederne er, at interessen for at købe bolig stiger.

Hvis man sammenligner med gennemsnittet for boligsalget før corona i første kvartal over årene 2015-2019, så er det ni procent lavere i 2023.

Salget af sommerhuse er til trods for det steget med seks procent, og salg af villaer og rækkehuse ligger kun en procent efter før-coronatallene.

Det er salget af ejerlejligheder, der trækker statistikken ned. Faktisk er det gået hele 24 procent tilbage i 1. kvartal 2023 sammenlignet med tallene fra før corona.

- Der er også færre ejerlejligheder til salg netop nu. Måske er der mange, der tænker, at de godt kan vente og se tiden an, siger Birgit Daetz.

Hvis man udelukkende kigger på 2023, så blev der solgt 1356 lejligheder mere i marts end i februar.

