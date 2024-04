Bonde lægger jord til CO2-rally: Klogt at sidde med ved forhandlingsbord

- Selv om jeg er modstander af en CO2-afgift, så synes jeg, vi er nødt til at påvirke forhandlingerne i den rigtige retning.

Sådan lyder det lørdag eftermiddag fra landmand Torben Jensen, der lægger jord til Inger Støjbergs rally imod en CO2-afgift.

Han har 155 køer på gården "Kirkegaard" på Djursland og deler Danmarksdemokraternes modstand mod en afgift på landbruget.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Alle landmænd vil sige, at de ikke kan leve med en CO2-afgift. Det kan vi i princippet heller ikke.

- Men når der ikke er flertal for det, er vi nødt til at trække hesten i den retning, vi gerne vil have den, siger han.

Den 50-årige kvægbonde er ikke medlem af Danmarksdemokraterne. Men han har på partiets forespørgsel stillet gården til rådighed for arrangementet.

Hvis afgiften ender med at påføre ham et "voldsomt underskud", er han klar til at trække stikket og lukke produktionen.

Spørgsmål: Men er det ikke rimeligt, at landbruget også tager sin del af ansvaret for at nedbringe udledningerne?

- Det er vi også allerede i gang med, lyder det fra Torben Jensen og henviser til mejeriselskabet Arlas program for at nedbringe udledningerne.

Op mod 1500 deltagere har fundet vej til arrangementet lørdag eftermiddag.

Man kan gå en tur i Torben Jensens stalde, men man skal bare ikke tage flasker med derind.

Det siger partisekretær Steen Thomsen, der har stillet sig op på podiet i maskinhallen med en mikrofon i hånden.

Flaskerne, han hentyder til, er gratis flaskeøl med ordet "En nej'er" påtrykt på etiketten.

Det henviser til partiets modstand mod en CO2-afgift på landbruget.

Ved indgangen til staldene er der opstillet en rodeotyr, og den, der holder længst i sadlen, kan vinde en airfryer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et andet sted er der opstillet en hoppeborg, og der er slushice til børnene.

Lars Nybo er taget fra Auning sammen med sin datter for at deltage i arrangementet.

Han arbejder i en pålægsvirksomhed.

- Hvis man indfører en CO2-afgift, bliver råvarerne dyrere, og det vil påvirke min arbejdsplads.

Han mener, det er skidt, hvis Danmark går enegang og som det eneste land i Europa indfører en CO2-afgift.

- Så flytter arbejdspladserne inden for landbruget jo bare til Tyskland eller Polen, siger han.

Samme synspunkt har Kasper Kjeldsen fra Randers, der ernærer sig som kørelærer.

- Min kammerat har køer. Hvis han skal pålægges en CO2-afgift, så bliver kødet dyrere. I værste fald må han stoppe. Og så skal vi måske til at importere kød, der har en ringere kvalitet.

- Jeg synes, det er fint, at Danmarksdemokraterne står fast på at afvise en CO2-afgift for landbruget, siger Kasper Kjeldsen.

Søndag gentager Danmarksdemokraterne arrangementet i Svinninge på Vestsjælland.

/ritzau/