Bookmaker tror mest på en regering med Mette F. og Løkke

Hvis man har tænkt sig at satse sine lommepenge på, hvordan den næste regering kommer til at se ud efter valget, er der mulighed for at få sin indsats mange gange igen.

Hos Danske Spil spår man, at en regering mellem Socialdemokratiet og Moderaterne er mest realistisk.

Den konstellation har Casper Dall, politisk redaktør på Avisen Danmark, dog svært ved at tro på.

- Det virker til, at bookmakerne har famlet lidt i blinde, alt efter hvilke politiske vinde der har blæst den pågældende dag.

- Det kan jo godt blive deres favorit med Socialdemokratiet og Moderaterne. Jeg har bare svært ved at se, hvem der skal være parlamentarisk grundlag, siger han.

Hvis man spiller 100 kroner på den konstellation, og det ender med at holde stik, får man 300 kroner tilbage.

Ifølge Casper Dall er bookmakernes svingende væddemål et godt billede på en valgkamp, som redaktøren kalder "kaotisk".

- Det med at satse på en konstellation ved det her valg er meget, meget svært, fordi der er så uendeligt mange kombinationer i spil, lyder det.

- Vi har oplevet et meget stort opbrud i vælgerhavet. Desuden er der kommet folk som Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen til med deres egne partier. Det har gjort valget svært at spå om.

Hos Danske Spil har det været en særlig udfordring at skulle sætte de rigtige odds op til folketingsvalget. Væddemålene bliver løbende justeret, når nye meningsmålinger ser dagens lys.

Danske Spil følger desuden med i de politiske debatter og de daglige nyheder.

Casper Dall forudser, at der kan komme til at gå uger - måske endda måneder - inden en regering er på plads.

Derfor spekulerer han også i, om Lars Løkke Rasmussen i sidste ende kigger de borgerliges vej, hvis en konstellation hen over midten ikke kan lade sig gøre.

- Under søndagens partilederdebat bejlede Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen til Lars Løkke Rasmussen, og det kan jo godt være, at det får ham til at kigge mod blå blok i sidste ende, siger han.

Hos Danske Spil kan man spille på 23 konkrete regeringskombinationer.

Man kan også komme med sit eget bud, som Danske Spil efterfølgende skal tage stilling til.

De tre kombinationer, der giver pengene færrest gange igen, og som selskabet derfor tror mest på, involverer alle Moderaterne.

Danske Spil tror mindst på en etpartiregering med Venstre eller på en konstellation bestående af Venstre, Konservative og De Radikale.

I begge tilfælde får man pengene 45 gange igen, hvis man rammer rigtigt.

/ritzau/