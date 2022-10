Bookmaker tror nu mere på Løkke som statsminister end på Pape

Hvis man skulle sætte sine sparepenge på, hvem der bliver statsminister efter valget, giver flere bookmakere mindre igen, hvis man spiller på Moderaternes Lars Løkke Rasmussen end på De Konservatives Søren Pape.

I hvert fald hvis man spiller på Danske Spil eller Bet25. Spiller man hos NordicBet er chancen for at blive statsminister oddssat til det samme, mens Unibet stadig har et lavere odds på Søren Pape Poulsen end Lars Løkke Rasmussen.

Odds er et udtryk for, hvor sandsynligt bookmakerne forventer, at et udfald er. Desto lavere et odds, desto større er sandsynligheden ifølge bookmakeren for, at det sker.

Men odds kan også ændre sig, hvis der spilles meget på et bestemt udfald.

Spiller man hos Danske Spil får man lørdag omkring klokken 13 pengene 5,75 gange igen, hvis man spiller på Lars Løkke Rasmussen som statsminister - og vel at mærke får ret.

Spiller man på Søren Pape Poulsen og får ret, lyder gevinsten på 6,75 gange pengene igen.

Forholdet står i kontrast til, at Lars Løkke Rasmussens på et tidspunkt i september gav 30 gange pengene igen, mens Søren Pape Poulsen i næsten et år har givet under fem gange pengene igen.

Efter en tid med gode meningsmålinger meldte De Konservatives formand, Søren Pape, i august, at han vil være statsminister. Siden er målingerne blevet mindre gode for De Konservative.

Lars Løkke Rasmussen har ikke meldt sig som statsministerkandidat. Adspurgt af TV 2 lørdag afviser han igen.

- Jeg ved med mig selv, at jeg har kompetencerne til at bestride jobbet. Men det hjælper jo ikke noget, hvis ingen andre mener det samme, siger han med grin ifølge TV 2.

Det er ikke kun hos Danske Spil, at fidusen til Lars Løkke Rasmussen er steget.

Både Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, og Berlingske politiske redaktør, Chris Kjær Jessen, har lørdag på det sociale medie Twitter givet udtryk for, at den næste partileder-debat på DR burde have deltagelse af Lars Løkke Rasmussen.

For nuværende skal det være en debat mellem Søren Pape Poulsen, Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen og statsminister Mette Frederiksen (S).

Jakob Ellemann-Jensen ligger til odds 3,75, mens statsminister Mette Frederiksen er bookmakernes klare favorit. Her får spillerne lørdag odds 1,67 på genvalg til den siddende statsminister.

Det er lavere end, da valget blev udskrevet. Her gav Danske Spil 2,1 igen for et spil på Mette Frederiksens statsminister efter valget.

