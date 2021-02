Boom i takeaway har øget forbruget af engangsplastik

Takeawaysalg stiger, men plastforbruget belaster miljøet og kræver løsning, lyder det fra verdensmål-projekt.

Corona har i lange perioder fjernet muligheden for at tage i byen for at spise. Til gengæld køber vi takeaway som aldrig før.

Det viser tal fra projektet Verdensmålene i Værdikæden, der arbejder med bæredygtighedsløsninger for restaurationsbranchen.

Projektet er et samarbejde mellem virksomhedsnetværket Global Compact Network og brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Cafeer. Det er finansieret af Industriens Fond.

Ifølge projektet har de største leveringsaktører på takeaway-markedet oplevet en stor stigning i salget af takeaway i 2020 i forhold til i 2019.

De to virksomheder Wolt og Takeout.dk, der begge bringer mad ud, har oplevet en fordobling i antallet af ordrer fra 2019 til 2020.

Hungry.dk og roomservice.dk har i samme periode oplevet en stigning på henholdsvis 20 og 30 procent.

Men flere bestillinger betyder også, at flere plastikbakker bliver langet over disken. Og det er en bekymrende udvikling for miljøet, mener man i Verdensmålene i Værdikæden.

- Al denne emballage bruges kun en gang og bliver i bedste fald genanvendt, hvis emballagen kan genanvendes, og hvis forbrugeren sorterer det, der hvor maden indtages. Ellers ryger al emballagen til forbrænding. Kun en brøkdel genbruges, siger Karen Panum Thisted, projektmanager i Verdensmålene i Værdikæden.

Hun mener, at manglen på genbrug skyldes, at der ikke findes en infrastruktur og et system til at håndtere det. Og det er nu mere end nogensinde, at man bør få det i orden.

Det samme mener Ditte Lysgaard Vind, som arbejder med cirkulær økonomi og er stifter af The Cirkular Way, der hjælper virksomheder med at se muligheden i genanvendelsesløsninger.

- Når vi snakker engangsbrug og takeaway, er der det dobbelte problem, at der både bliver brugt megen energi og mange ressourcer i at producere det, og at materialerne alt for ofte ender de forkerte steder, siger hun.

Ifølge Ditte Lysgaard er det især virksomhederne, der skal finde bedre løsninger. For man kan ikke være sikker på kvaliteten af sortering og derved genanvendelse, hvis det kun gøres i private hjem.

Hun mener, at vi skal lade os inspirere af lande som Schweiz, hvor man nogle steder har indført en form for pantsystem på emballage.

Her får forbrugeren eksempelvis en genanvendelig kaffekop i stedet for en pap-to-go-kop, som så skal indleveres næste gang, vedkommende køber en kop kaffe.

- Mange af disse slags systemer er i virkeligheden inspireret af Dansk Retursystem.

- Vi har været gode til politisk at gå til bryggerierne om at få etableret en ordning for genanvendelse. Det er oplagt også at gøre det med takeaway, siger Ditte Lysgaard Vind.

/ritzau/