Boosterstik forventes at beskytte mod ny corona-variant

Lægemiddelstyrelsen har set nærmere på omikron-undervarianten B.2.86.

Med forbehold for, at der indtil videre kun er fundet få tilfælde, vurderer Lægemiddelstyrelsen, at varianten er beslægtet med den variant, der hedder XBB.1.5.

Den vaccine, som er ved at blive evalueret i ekspertgruppen CHMP, som er det Europæiske Lægemiddelagenturs komite for godkendelse af medicin til mennesker, er baseret på XBB.1.5-varianten.

- Derfor forventer vi, at efterårets boostervacciner vil have en god effekt - også imod den nye variant, siger Hanne Lomholt Larsen, enhedschef ved Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen regner også med, at der fortsat vil være god effekt af de antivirale lægemidler, man bruger til at behandle folk, der bliver meget syge af corona.

- Vi forventer, at medicinen vil være lige så effektiv hos personer, der er blevet syge efter smitte med den nye variant, som hvis man er blevet syg af corona fra en anden virusvariant, siger Hanne Lomholt Larsen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at smitten med covid-19 vil stige igen til efteråret og vinteren, ligesom vi har set de sidste år.

Styrelsen anbefaler, at personer på 65 år og derover samt yngre personer i risiko for et alvorligt forløb med covid-19 bliver vaccineret i efteråret, så de er beskyttet mod alvorlig sygdom.

Det bliver igen muligt at blive vaccineret mod covid-19 fra 1. oktober. Det skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

Statens Serum Institut opdagede omikron-undervarianten B.2.86. i Danmark i sidste uge. Der var da fundet tre tilfælde. Derudover har der også været enkeltstående tilfælde i Israel, USA og Storbritannien.

Torsdag klassificerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) varianten som værende en "variant under overvågning".

Ifølge WHO blev det første tilfælde af den nye variant registreret 24. juli.

SSI skriver desuden, at der er stor international opmærksomhed på fundene af den nye undervariant.

/ritzau/