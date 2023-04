Borgere betalte 25,5 milliarder for meget i skat sidste år

For millioner af skattepligtige borgere kan fredag komme til at føles som en ekstra lønningsdag.

Det er nemlig her, den overskydende skat fra seneste indkomstår begynder at finde tilbage til de retmæssige ejere.

I alt skal 3,8 millioner borgere have 25,5 milliarder kroner tilbage. Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det svarer til, at der i gennemsnit skal tilbagebetales 6650 kroner til hver af dem.

Modsat skal 800.000 borgere betale restskat på sammenlagt 6,4 milliarder kroner, da de har betalt for lidt i skat.

Styrelsen har i år oplevet, at borgerne har udvist større interesse for deres privatøkonomi i forbindelse med dette års årsopgørelse, lyder det.

Her har flere være inde for at tjekke, om de skulle have skattekroner tilbage eller ej.

- Der er stor interesse for årsopgørelsen. Vi kan faktisk se, at hele 180.000 har været inde sammenlignet med samme tid sidste år, siger Jan Møller Mikkelsen, der er direktør i Skattestyrelsen.

Det hænger muligvis også sammen med, at der er flere borgere end tidligere, der kan forvente at modtage overskydende skat. Derudover er beløbet større i år end eksempelvis sidste år.

Senest havde 3,7 millioner borgere betalt 19,9 milliarder kroner for meget i skat.

- Fire ud af fem borgere står til at få penge tilbage i skat i år, siger Jan Møller Mikkelsen.

Han fortæller, at der er tre primære årsager til, at flere får skat tilbage.

- For det første er der væsentligt flere, der har været inde og rette deres årsopgørelse end tidligere år, forklarer Skattestyrelsens direktør.

En anden årsag er, at der igennem 2022 har været stigende renteudgifter. Det betyder, at borgerne får et større rentefradrag.

- For det tredje ved vi, at der også har været en justering af beskæftigelsesfradraget. Så mange bække små betyder faktisk, at man får en større skatteudbetaling i år i forhold til tidligere år, siger Jan Møller Mikkelsen.

Det er langt de fleste, som kan forvente at modtage den overskydende skat fredag.

Det gælder dog ikke for borgere, som har gæld til det offentlige. Den overskydende skat bruges nemlig til at betale af på den type gæld.

Flere mangler muligvis også at give Skattestyrelsen nogle oplysninger i årsopgørelsen, inden beløbet kan udbetales.

/ritzau/