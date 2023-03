Borgere har tjekket årsopgørelsen over tre millioner gange

Over tre millioner gange siden fredag har borgere været forbi skat.dk for at tjekke deres årsopgørelse.

Det fortæller Jan Møller Mikkelsen, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Det er 500.000 flere end på samme tidspunkt sidste år.

Fredag åbnede Skattestyrelsen i testtilstand for, at man som borger kunne tjekke sin årsopgørelse. Den officielle åbning er mandag, hvor man også kan ringe ind til Skattestyrelsen med spørgsmål.

Optællingen tæller antallet af login, men det betyder ikke nødvendigvis, at tre millioner borgere har tjekket årsopgørelsen. Nogle borgere kan have været forbi siden flere gange.

En årsopgørelse er et skatteregnskab for sidste år. Her kan man se, hvor mange penge man skal have tilbage i skat eller betale, hvis man har betalt for lidt i skat.

Fristen for at rette årsopgørelsen er 1. maj 2023.

Hvis man skal have penge tilbage, vil man i de fleste tilfælde modtage beløbet fra medio april.

Men hvis man derimod skal indbetale restskat, skal det gøres senest 3. juli 2023. Så undgår man at skulle betale et procenttillæg.

Søndag oplyste Skattestyrelsen, at borgerne i forbindelse med årsopgørelsen særligt har interesseret sig for kørselsfradrag, servicefradrag og rejseudgifter.

