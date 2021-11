Borgere i Nuuk skal spare på el og varme under strømnedbrud

Strømmen er i et vist omfang tilbage i nedbrudsramte Nuuk. Men der er tirsdag aften lokal tid fortsat en hel del problemer.

Således bør byens borgere spare på vand, el og varme i kølvandet på en større strømafbrydelse.

Det meddeler Grønlands Politi tirsdag omkring klokken 18 lokal tid.

Nedbruddet begyndte omkring klokken 23.00 mandag.

Strømforsyningen er foreløbig delvist genetableret med hjælp fra nødgeneratorer, og situationen regnes ikke for "normaliseret" endnu.

Derfor opfordres folk til at indstille "al unødvendig brug af elektriske apparater og kun benytte den allermest nødvendige mængde vand og varme", skriver politiet.

Grønlands Politi har tidligere på dagen oplyst, at strømafbrydelsen sandsynligvis skyldtes et brud på et kabel.

På et tidspunkt var al telefoni i Grønland nede, skrev politiet.

Men tirsdag aften er telefonien i et vist omfang tilbage, oplyses det. Telefonforbindelser kan dog stadig være "ustabile".

I øvrigt kan ældre og svage borgere eller folk med akut behov rette henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooq (kommune, hvor Nuuk ligger, red.), hvis de mangler vand, el eller varme.

- Det kan de gøre ved personligt fremmøde på rådhuset eller forsøge at kontakte kommunen på +299 367281, skriver politiet.

