Borgere kan igen logge på e-Boks på mobil og web

Tjenesten e-Boks er lørdag morgen igen oppe at køre, dog kan man i nogle tilfælde opleve lidt længere svartid.

Det oplyser kommunikationschef Susanne Søndahl Wolff til Ritzau.

- Vi er så småt ved at være helt oppe at køre igen, men der kan fortsat være lidt længere svartid for nogle, siger hun.

Problemerne med e-Boks begyndte torsdag aften. Her kunne borgere hverken logge ind på appen eller gennem e-Boks' hjemmeside.

Årsagen stammer fra e-Boks' underleverandør, KMD.

KMD udvikler og leverer software- og serviceløsninger til både kommuner, stat og erhvervsliv.

- Det er hele infrastrukturen bag e-Boks, der har været problemer med, og derfor borgere ikke har kunnet logge på, siger Susanne Søndahl Wolff.

E-Boks er en tjeneste, hvor borgere kan modtage digital post fra blandt andet det offentlige.

Man kan også få vist post fra det offentlige på Borger.dk og Virk.dk.

Problemerne hos KMD ramte også Statens Serum Institut (SSI).

- Visse rekvisitioner og prøvesvar er forsinkede eller kommer ikke frem i øjeblikket, da der er tekniske IT-problemer hos KMD, som er leverandør til SSI, lød det fredag.

Der er endnu ingen opdateret melding fra SSI om, hvorvidt deres tekniske problemer er løst endnu.

