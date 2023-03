Borgere kan stadig ikke logge på e-Boks

Tjenesten e-Boks er fortsat nede fredag morgen.

Det fremgår af e-Boks' hjemmeside.

- Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge på e-Boks både via app og web. Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager ulejligheden, står der på hjemmesiden.

Problemerne begyndte torsdag aften. TV2 skrev torsdag klokken 18.56, at tjenesten oplevede tekniske problemer.

E-Boks er en tjeneste, hvor borgere kan modtage digital post fra blandt andet det offentlige.

Man kan også få vist post fra det offentlige på Borger.dk og Virk.dk.

Det fremgår ikke af e-Boks' hjemmeside, hvad der er årsagen bag de tekniske problemer. Det fremgår heller ikke, hvornår det forventes, at problemerne er løst.

/ritzau/