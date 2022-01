Borgere med nedsat immunforsvar kan få fjerde stik om en uge

Det er vigtigt at beskytte særligt sårbare mod covid-19. De tilbydes nu et fjerde stik, oplyser styrelse.

Borgere med svært nedsat immunforsvar kan om en uges tid få et fjerde vaccinestik.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Et fjerde vaccinestik ventes at styrke effekten af tidligere vaccinationer, så man får bedre beskyttelse mod covid-19.

- Vi har i øjeblikket høj samfundssmitte. Og vaccinerne giver ikke den samme grad af effekt imod den dominerende omikronvariant.

- Vi har stort fokus på at beskytte de særligt sårbare med nedsat immunforsvar mod risikoen for et forløb med covid-19. Og derfor anbefaler vi nu et fjerde stik til denne udvalgte gruppe, siger enhedschef Bolette Søborg i pressemeddelelsen.

Personer med svært nedsat immunforsvar kan have utilstrækkelig effekt af deres tidligere vaccinationer mod covid-19.

Det gælder for eksempel personer med visse typer blod- og knoglemarvssygdomme.

Det tæller også personer, der har fået en organtransplantation, er i dialyse eller har været i kemoterapi i løbet af 2021 og 2022.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny retningslinje med en liste over, hvem der er omfattet af det nye tilbud. Det skal gøre det nemmere for læger på sygehuse at finde de personer, som skal have tilbuddet om et fjerde stik.

- Sygehuslægerne vil fra i dag begynde at visitere de patienter, som opfylder kriterierne, til et fjerde stik.

- Derfor vil der gå en uges tid, før de omfattede borgere får deres invitation og kan bestille tid til vaccination, siger Bolette Søborg.

Hun tilføjer, at der er mange ledige vaccinetider. Derfor vil det være muligt at finde en tid relativt hurtigt efter invitationen.

/ritzau/