Ældre med plejebehov kan snart sige nej til genoplivning

Med politisk aftale kan borgere over 60 med plejebehov tilkendegive, at de ikke vil genoplives ved hjertestop.

Borgere over 60 år uden bagvedliggende sygdom, som har behov for pleje eller er på plejehjem eller i plejebolig, får mulighed for at frasige sig at blive forsøgt genoplivet, hvis deres hjerte holder op med at slå.

Det fremgår lørdag af en netop indgået ældreaftale, som alle Folketingets partier er med i.

- Det er i dag ikke muligt for en ældre (alders)svækket borger, som ikke samtidig er syg, på forhånd at sikre sig imod at blive genoplivet ved hjertestop.

- Der iværksættes et initiativ, der skal sikre retten til, at ældre svækkede borgere, som har levet et langt liv og er nået til et sted i livet, hvor de har behov for daglig hjælp til omsorg, personlig og praktisk hjælp, kan sige nej tak til at blive forsøgt genoplivet, når deres hjerte holder op med at slå, hedder det i aftalen.

Det skal ske ved en ændring af loven. Har man et ønske om ikke at blive genoplivet, kan man registrere sig på sundhed.dk eller ved at indsende en blanket til myndighederne.

Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, hilser ændringen særdeles velkommen.

- Selvfølgelig skal man kunne det. Og man skal kunne gøre det på et tidspunkt, hvor man er habil, og man ved, hvad man siger ja til. Man kender konsekvenserne af det, siger Bjarne Hastrup.

Der er mulighed for at fortryde valget. Så længe den pågældende borger er "habil", kan det ske.

Der oprettes et centralt register, hvor det vil blive registreret, at man ikke ønsker genoplivning. Det skal desuden automatisk kunne registreres, hvis man fortryder sit valg.

Det sker, hedder det i aftaleteksten, for at man kan være sikker på den enkelte borgers valg - og om vedkommende har fortrudt.

Det fremgår dog af aftaleteksten, at "den konkrete definition af målgruppen fastlægges efter inddragelse af de relevante aktører på området".

Sundheds- og Ældreministeriet vil derfor gå i dialog med en lang række organisationer og foreninger samt med folketingets partier om, hvordan praksissen ved fravalg af genoplivning præcis skal udformes.

/ritzau/