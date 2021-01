Borgere over 85 år må vente lidt på første vaccinestik

Der kommer færre vaccinedoser end ventet frem til marts. Det betyder, at borgere over 85 år må vente lidt.

På grund af nedgangen i leveringen af coronavacciner må borgere over 85 år vente lidt på det første stik.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Der rammer ikke de borgere, som bor i plejebolig, eller som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje.

Hvor meget længere borgerne over 85 år nu må vente, oplyses ikke. De første stik gives i uge 4 - næste uge.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er meget ærgerlig over situationen.

- Vi holder fast i den prioriteringsrækkefølge, vi allerede har fastlagt. Men nogle må væbne sig med tålmodighed.

- Det gælder især dem, der allerede har fået en invitation til vaccination, og som nu kan opleve, at der går nogle uger, før der er nye tider, siger han i meddelelsen.

I Danmark bliver får man besked i ens e-Boks eller med et brev, når man kan booke en tid online til at blive vaccineret.

At Danmark nu får 100.000 færre doser end ventet fra Pfizer/BioNTech frem til marts, betyder, at der er lukket for booking.

- Lige nu prioriterer vi at tilbyde andet stik til de borgere på plejehjemmene, som blev vaccineret i uge 52 og 53.

- Regionerne gør deres yderste for, at borgere, der allerede har booket tid, kan komme til, siger Søren Brostrøm.

De mindre leverancer fra Pfizer/BioNTech skyldes, at førstnævntes fabrik i Puurs, Belgien, skal opgraderes.

Det skal sikre, at der fremover kan produceres flere vacciner. Det giver dog en nedgang på den korte bane.

Borgerne over 85 år ventes at have fået første stik i uge 7 og det andet og sidste i uge 12 i anden halvdel af marts.

Trods nedgangen ventes det fortsat, at alle voksne danskere har fået de to stik, der skal gives med vaccinen, 27. juni.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech er en af to, der i er godkendt mod covid-19 i EU. Den anden kommer fra amerikanske Moderna.

Fra februar ventes der dog at være endnu en vaccine i arsenalet. Her ventes en fra AstraZeneca at være godkendt og leveret til Danmark.

/ritzau/