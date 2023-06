Borgere på 65 år og over vil blive tilbudt covid-19-vaccination

Personer på 65 år og over vil blive tilbudt covid-19-vaccination og influenzavaccination.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram for efteråret.

Kirstine Moll Harboe, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, fortæller, at målgruppens alder gør dem mere sårbare.

- Når vi rykker sammen inden for, så kommer der ligesom andre luftvejssygdomme en bølge over vinteren. Det ser vi med influenza hvert år, og det er også den udvikling, vi forventer, at vi vil se med covid, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Kirstine Moll Harboe har man i Danmark opbygget en god immunitet på grund af covid-19-pandemien. Derfor er det kun de mest sårbare, som bliver tilbudt vaccinerne.

Også dem på under 65 år, som er i risikogruppen, vil få tilbuddet.

Samtidig lyder opfordringen fra Kirstine Moll Harboe, at borgerne følger Sundhedsstyrelsens råd til at forebygge smitte.

- Det vil sige at følge de gode råd med at vaske hænder, holde sig for munden, når man nyser, og lufte ud, lyder eksemplerne fra sektionslederen.

Samtidig fremhæver hun, at det er vigtigt at blive hjemme, når man er syg.

Selv om covid-19 kan virke fjernt for mange danskere, eftersom de sidste coronarestriktioner udløb for over et år siden, er sygdommen fortsat til stede, lyder det fra Kirstine Moll Harboe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor tager Sundhedsstyrelsen fortsat højde for den.

- Der er heller ikke mange af os, som tænker på influenza her om sommeren, men der begynder vi at forberede, hvordan vi skal vaccinere mod influenza til vinter. Det er de samme planer, vi lægger for covid i år.

Ifølge sektionslederen vil Sundhedsstyrelsen i samarbejde med blandt andet udenlandske kolleger kigge nærmere på, hvordan man vaccinerer mod covid-19 i fremtiden.

- Måske kommer der nye vacciner, som har endnu længere virkning. Måske bliver det slet ikke nødvendigt at blive vaccineret hvert år. Men i år er det for tidligt at tænke, at covid er fortid, siger hun.

/ritzau/