Borgere i Ledøje henter vand på torvet på sjette dag

290 husstande i Egedal Kommune henter vand på torvet, efter der er fundet pesticider i drikkevandsboringer.

Seks dage efter, at borgerne omkring vandværket i Ledøje fik at vide, at de ikke skulle drikke vandet i hanerne, henter de fortsat vand på torvet i byen.

290 husstande er berørt, oplyser Karsten Søndergaard (V), der er borgmester i Egedal Kommune.

- Situationen er uændret. Det er rigtig ærgerligt og ulykkeligt, at borgerne ikke kan åbne vandhanen, og der så kommer drikkevand - i hvert fald ikke noget, der højst sandsynligt er sundt at drikke, siger han.

- Jeg har været nede og snakke med flere borgere for at se, hvordan de har det. De kommer med store dunke eller halvandenliters sodavandsflasker, som de fylder med vand, tilføjer borgmesteren.

26. april modtog borgerne i Ledøje, der ligger i Egedal Kommune, en opsigtsvækkende besked: "drik ikke vandet fra Ledøje Vandværk".

Opfordringen kom fra Styrelsen for Patientsikkerhed, efter at der var fundet et pesticid i drikkevandsboringerne, som forsyner vandværket.

- Det er vand, som borgerne skal bruge til madlavning, kaffe og tandbørstning. De kan godt gå i bad, og de kan også godt vaske tøj. Men det er jo stadig irriterende, siger Karsten Søndergaard.

Pesticidet hedder chlorothalonil-amidsulfonsyre, og det kan ikke udelukkes, at det er sundhedsskadeligt. Det er konstateret i to ud af tre drikkevandsboringer, der forsyner vandværket.

Men onsdag lød de foreløbige meldinger ifølge borgmesteren, at det formentlig også er tilfældet med den tredje boring, selv om det ikke er bekræftet.

Borgmesteren fortæller, at bestyrelsen i vandværket forsøger at finde en løsning på problemet. Han siger, at det muligvis kan være en midlertidig forsyning fra et andet vandværk i naboområdet.

- Hvor lang tid det vil tage, ved jeg simpelthen ikke. Men det er jo ikke noget, man lige gør i morgen, siger borgmesteren.

De seneste år har været præget af sager, hvor hidtil ukendte pesticidrester er fundet i drikke vandet rundt om i Danmark.

DR skriver torsdag, at Rigsrevisionen skal undersøge, om overvågningen af grundvandet, som Miljø- og Fødevareministeriet har foretaget, er god nok.

/ritzau/