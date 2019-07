Borgerfinansierede købmænd vinder frem i landsbyerne

En indkøbsmulighed er afgørende for lokalsamfundets udvikling, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Der kommer flere og flere borgerfinansierede købmandsbutikker i landsbyerne.

Ifølge Dagrofa, der blandt andet driver kæderne Let-Køb, Min Købmand og Spar, er der åbnet 80 nye købmandsbutikker de seneste år.

De fleste af dem er dukket op siden 2016, hvor Dagrofa lavede en guide til borgergrupper, der vil etablere en lokal købmandsbutik.

Det skriver Jyllands-Posten.

Lige nu er yderligere 22 borgerfinansierede købmænd på vej, hvoraf fem forventes at åbne i 2019.

De Samvirkende Købmænd vurderer, at der er yderligere 10-20 selvstændige borgerfinansierede købmandsbutikker, som ikke er en del af en kæde, rundt om i landet.

Konceptet er, at borgere selv samler et beløb ind til at købe og istandsætte eksisterende lokaler eller bygger en helt ny ejendom. Det kan eventuelt være suppleret med donationer eller lån udefra.

Dagrofa foreslår forskellige købmænd til at drive butikken, som borgergruppen så skal nikke ja til.

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, mener, at købmændene har stor betydning for mange små samfund.

- Det er positivt, at lokalbefolkningen engagerer sig i at sikre en lokal indkøbsmulighed. Det vidner om, at det er vigtigt for landsbyen og vigtigt for lokalbefolkningen, at man har et sted, hvor man kan handle, sende breve, få sin medicin udleveret og så videre.

- Det er også et mødested for lokalbefolkningen, hvor man får en snak hen over køledisken. Derfor er en indkøbsmulighed et fundamentalt element for lokalsamfundets udvikling, siger Steffen Damsgaard.

Han påpeger videre, at det også har en positiv effekt for huspriserne.

Ifølge Dagrofa er der oprettet 50 Min Købmand, som er en mindre dagligvarebutik, der passer til landsbyer på cirka 500 indbyggere.

Desuden er der oprettet 20 Let-Køb, der er en slags kiosk eller nærbutik, som kan lave i landsbyer ned til 300-400 indbyggere.

Endelig er der oprettet ti Spar, som er et supermarked, der kræver cirka 1000 indbyggere.

/ritzau/