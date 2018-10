Borgerforslag om aktiv dødshjælp faldt til jorden

Selvom flere meningsmålinger har vist en stor opbakning til aktiv dødshjælp, er et borgerforslag om legalisering af aktiv dødshjælp faldet på grund af manglende støtte

I går udløb fristen for et borgerforslag, der skulle rejse spørgsmålet om en legalisering af aktiv dødshjælp i Folketinget. Forslaget havde 8379 stemmer, da Kristeligt Dagblad gik i trykken, og var altså langt fra at nå de 50.000, det kræver, for at et forslag kan tages op i Folketinget.

Forslaget er blandt andet stillet af den pensionerede læge Svend Lings, som i september blev idømt 40 dages betinget fængsel for at have ydet hjælp til selvmord i to tilfælde.

Han undrer sig over, at borgerforslaget ikke er slået igennem til trods for, at flere holdningsundersøgelser viser en klar opbakning i befolkningen til legalisering af aktiv dødshjælp:

”Det vigtigste er nok, at det handler om døden. Sygdom, lidelse og død bliver med forslaget så nærværende, så konkret. Man skubber det fra sig og lader det ligge, vil hellere tænke på noget andet. Døden, ultimativ og tom, er ligefrem en slags panisk tabu for mange mennesker. Derfor er de også utilbøjelige til at tage det initiativ, det trods alt kræver at skrive under,” skriver han i en mail til Kristeligt Dagblad.

På Christiansborg er der ikke stemning for en legalisering af dødshjælp. Og politisk modvilje er en anden årsag til, at befolkningen har været passiv, mener Svend Lings:

”Det lave antal underskrifter er selvfølgelig en skuffelse, men hvad angår kampen for lovliggørelse af aktiv dødshjælp er det ikke et nederlag. Forslaget var jo alligevel blevet afvist af Folketinget. Befolkningen har mistet en slags demokratisk mulighed, men går fortsat ind for aktiv dødshjælp. De mange opinionsanalyser kan ikke tage fejl.”

Det kan der være en vis sandhed i, siger Roger Buch, chefforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Langt de fleste borgerforslag bliver nemlig ikke til noget, uanset hvad befolkningen mener i holdningsundersøgelser: