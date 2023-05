Borgerforslag om aktiv dødshjælp skal behandles i Folketinget

Et borgerforslag om at gøre aktiv dødshjælp lovligt i Danmark har nået 50.000 underskrifter.

Det betyder, at forslaget skal tages op i Folketinget.

Ifølge avisen Kristeligt Dagblad er det første gang, at Folketinget skal stemme om aktiv dødshjælp.

Lægeforeningen ønsker et nej til forslaget.

- Det er der flere grunde til: Vi mener ikke, at lidelse skal håndteres ved, at man slår folk ihjel. Vi frygter den glidebane, man ser i lande, hvor aktiv dødshjælp er indført. Vi mener, man skal satse på ordentlig lindring i den sidste tid, og at der er ressourcer nok til det, siger Klaus Klausen, der er formand for Etisk Udvalg i foreningen.

Det er ikke første gang, der er blevet stillet et borgerforslag om at gøre aktiv dødshjælp lovligt.

I 2018 nåede et lignende forslag 8386 støtter, mens et andet nåede 1409 støtter i 2019, skriver Politiken.

Passiv dødshjælp er allerede tilladt i Danmark. Det betyder, at sundhedspersonale på en borgers ønske kan stoppe livsforlængende behandling.

Thomas Ploug, professor i etik på Aalborg Universitet, fortæller til Kristeligt Dagblad, at erfaringer fra Holland har vist, at der følger dilemmaer med at gøre aktiv dødshjælp lovligt.

Her spreder det sig til stadig flere grupper, herunder børn.

Moderaterne og Socialdemokratiet fortæller til avisen, at partierne endnu ikke har taget stilling til, hvordan man forholder sig til forslaget.

Fra Konservative lyder det, at partiet er imod at gøre aktiv dødshjælp lovligt. Heller ikke Danmarksdemokraterne ønsker at lovliggøre aktiv dødshjælp.

Liberal Alliance har fritstillet partiets medlemmer, mens Alternativet allerede har lovliggørelse som en del af partiprogrammet.

/ritzau/