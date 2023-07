Borgerforslag om diabeteshjælp skal til Folketinget

Et borgerforslag om at give personer med insulinkrævende diabetes ret til sensorbaserede glukosemålere har samlet over 50.000 underskrifter.

Dermed når det nu hele vejen til folketingspolitikernes bord, hvor der skal tages stilling til forslaget.

Det er en kæmpe sejr for personer med diabetes, lyder det fra Diabetesforeningens direktør, Claus Richter.

En sensorbaseret glukosemåler er påsat kroppen og måler blodsukkerniveauet hvert femte minut i 24 timer i døgnet, uden at man skal stikke sig i fingeren flere gange om dagen.

Det giver et bedre overblik over blodsukkeret, og personer med diabetes kan følge grafen på telefonen og reagere, inden man får for højt eller lavt blodsukker.

- Vi ved, at de undgår forfærdelige følgesygdomme som blindhed, amputation, nyresygdomme og andre rigtig ubehagelige sygdomme, som man i værste fald kan dø af, siger Claus Richter.

Behandlingsrådet under Danske Regioner har tidligere i år anbefalet, at voksne med type 1-diabetes tilbydes en sensorbaseret glukosemåler.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) sagde i starten af juli, at regionerne er på vej med en fælles retningslinje for, hvordan anbefalingen kan sættes i værk.

Men det arbejde annullerer ikke borgerforslagets agenda. Claus Richter påpeger, at det fortsat efterlader personer med insulinkrævende type 2-diabetes.

- Borgerforslaget udvider den anbefaling, som er kommet fra rådet, som i øvrigt heller ikke er implementeret endnu, siger han.

For personer med type 2 er der fortsat mange spørgsmål, der ikke er besvaret angående sensorer. Effekten er ikke lige så undersøgt som for type 1.

Det siger Kirsten Nørgaard, der er overlæge og forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Hun står i spidsen for et randomiseret studie af sensorbaserede glukosemålere til personer med insulin behandlet type 2 diabetes.

Studiet er netop afsluttet. Foreløbige data viser allerede, at glukosemålerne har haft en yderst gavnlig effekt på glukosekontrollen, som er blevet meget bedre.

- Følgesygdommene ved diabetes er hyppigere ved type 2 diabetes. Særligt hjertekarsygdom. Derfor er glukosekontrollen også virkelig vigtig for at få mindsket risikoen her, siger hun.

Men især for type 2 diabetes er der også andre faktorer, der er afgørende for risikoen for følgesygdomme. Derfor er det endnu ikke afklaret, hvor afgørende sensorbaserede glukosemålere er for følgesygdomme på lang sigt.

/ritzau/