Borgerforslag om forbud mod omskæring mister opbakning

Forslag om at indføre aldersgrænse for omskæring, møder nu kritik fra politikere, der ellers var for indgreb.

Flere politikere, der har støttet en aldersgrænse for omskæring, lægger nu afstand til centrale dele af et borgerforslag om netop dette.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det skyldes blandt andet, at det i begrundelsen for borgerforslaget lyder, at Danmark ikke efterlever internationale konventioner, når man i dag tillader drengeomskæring.

Men argumentet, der fremføres af interesseorganisationen Intact Denmark, holder ikke. Sådan lyder det i skriftlige vurderinger fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Det fremgår blandt andet af forlaget, at en "kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring" vil sikre "implementering" af Europarådets bioetikkonvention.

Ved at tilslutte sig forslaget sikrer politikerne, at Danmark kan leve op til FN's børnekonvention, fremgår det af forslaget.

Men Danmark lever allerede op til konventionerne. Det har Sundheds- og Ældreministeriet konkluderet flere gange.

- Det passer simpelthen ikke, at vi ikke lever op til konventionerne allerede, siger Liselott Blixt (DF), formand for Folketingets Sundhedsudvalg. Hun har ellers i årevis advokeret for en aldersgrænse på området.

Derudover finder DF-ordføreren det kritisabelt, at forslaget, som det er formuleret nu, vil legalisere kvindelig omskæring.

Heller ikke Venstres sundhedsordfører, Jane Heitman, vil stemme for forslaget.

- Jeg forholder mig til det svar fra ministeriet, der understreger, at gældende praksis ikke udgør nogen problemer i forhold til børnekonventionen, siger hun til Kristeligt Dagblad.

- Derudover synes jeg, at det er fuldstændig uacceptabelt og uansvarligt, at man vil tillade omskæring af kvinder, tilføjer hun.

/ritzau/