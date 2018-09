Borgerlig opfordring til Sverige: Luk Åkesson ind i varmen

I forærer magten til Socialdemokraterna, lyder det fra DF og Konservative til svenske borgerlige før valg.

Hvis der er borgerligt flertal i Sverige efter søndagens valg, bør Sverige også få en borgerlig regering.

Sådan lyder det fra både Dansk Folkeparti og De Konservative, der undrer sig over, at de svenske konservative i partiet Moderaterna har meldt ud, at de ikke vil regere sammen med Sverigedemokraterna (SD) og dets leder, Jimmie Åkesson.

De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, mener, at det konservative søsterparti burde samarbejde med SD.

- Det er ikke demokratisk at ekskludere så mange, der stemmer på partiet, siger han.

Søren Espersen, udenrigsordfører for DF, er ikke i tvivl om, hvad konsekvensen bliver, hvis Moderaterna står fast på at holde SD uden for indflydelse.

- Så har socialdemokraterne ligesom sat sig på den statsministerpost for tid og evighed. Spørgsmålet er, hvor længe Moderaternas vælgere gider at se på det, siger han.

Espersen anser det for sandsynligt, at det ender med en bred koalitionsregering, hvor Socialdemokraterna går sammen med Moderaterna for at holde SD ude.

- Det er jo et tegn på, at der er noget ravruskende galt i de øvrige svenske partier, der ikke forstår at lytte til det svenske folk, mener han.

Khader er derimod ikke så sikker på, at Moderaterna står fast på at afvise SD. Baseret på sine samtaler med svenske konservative fornemmer han, at der er en åbning over for Åkessons folk.

- Jeg forstår ikke den tilgang, at man ikke vil samarbejde med et demokratisk valgt parti. Man skal forhandle og se, om der er noget politik, man kan blive enige om, lyder Khaders opfordring.

Hos Socialdemokratiet håber udenrigsordfører Nick Hækkerup, at det svenske søsterparti kan beholde regeringsmagten. Men han vil ikke komme med råd eller opfordringer til, hvordan Socialdemokraterna bør forholde sig til SD.

- Givet at der er valg på søndag, tror jeg ikke, at jeg skal udtale mig om, hvordan de svenske socialdemokrater skal gribe den situation an, siger han.

/ritzau/