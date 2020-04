Borgerlige kritiserer Venstre for at kopiere Enhedslistens politik

Venstres linje gør det sværere at sætte borgerlig-liberale aftryk i hjælpepakker, mener K, LA og NB.

Det er ikke til at kende forskel på Venstre og venstrefløjen under coronakrisen.

Det mener borgerlige partier. I skarpe vendinger kritiseres det store liberale parti for at kopiere Enhedslisten i de politiske forhandlinger om hjælpepakker til erhvervslivet, skriver Jyllands-Posten.

- Når Venstre og Enhedslisten slår sig sammen, er det svært for os små, borgerlige partier at modstå det pres. Det er et ærgerligt svigt af Venstre, siger Alex Vanopslagh, politisk leder for Liberal Alliance.

Kritikken udspringer af Venstres forslag om, at virksomheder, der modtager mere end 60 millioner kroner i støtte, til gengæld ikke må udbetale udbytte til aktionærerne i 2020.

Det var et tiltag, som Venstre selv foreslog i de forhandlinger, der endte med en aftale mellem alle partier.

Udbyttestoppet gælder både i 2020 og 2021. Virksomhederne kan senere alligevel udbetale udbytte, hvis de tilbagebetaler beløb, der ligger over 60 millioner kroner.

De Konservative mener, at Venstres linje gør det "umuligt" at sætte borgerlige aftryk på hjælpepakkerne.

- Vi var sat skakmat i forhandlingerne, fordi Venstre bakkede op om et gammelt Enhedslisten-forslag. Det var meget overraskende, at et liberalt parti kæmpede for at indskrænke private virksomheder, siger finansordfører Rasmus Jarlov (K) til Jyllands-Posten.

Politisk ordfører for EL, Pernille Skipper, fortæller, at hun tænkte sit, da hun så V-formand Jakob Ellemann-Jensen lancere forslaget på tv:

- Det var alligevel satans. Tak skal du ha’.

Pernille Vermund, partileder for Nye Borgerlige, troede, det var løgn:

- Det var et forfærdeligt forslag, vi var nødt til at æde. Ellemann taler ind i en nidkær jantelovsfølelse.

Venstre giver ikke meget for kritikken.

- Hvis man synes, det er så forfærdeligt, skulle man ikke have tilsluttet sig aftalen. Jeg synes, det er sund fornuft, at man bruger pengene på at polstre sin virksomhed og fastholde arbejdspladser frem for at betale udbytte, siger partiets finansordfører, Troels Lund Poulsen, til Jyllands-Posten.

/ritzau/