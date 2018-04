Borgerlige ungdomspartier: Stop omskæring af drenge

Selv om nogle partier er tøvende over for at tage stilling til omskæring, toner tre ungdomspartier rent flag.

Tre borgerlige ungdomspartier opfordrer nu deres moderpartier til at bakke entydigt op om et forbud mod omskæring af drenge under 18 år.

Venstres Ungdom, Liberal Alliances Ungdom og Dansk Folkepartis ungdom bakker i en fælles udtalelse op om et borgerforslag, der indtil videre har samlet 36.000, men som også deler folketingspolitikerne.

Blandt andet fordi borgerforslaget kan opfattes som et angreb på religionsfriheden, og fordi nogle af partierne frygter, at det kan kaste Danmark ud i en ny Muhammed-krise.

Det forstår Jakob Sabroe, der er landsformand for Venstres Ungdom, ikke.

- For mig vægter den personlige frihed og barnets tarv højere end forældrenes religion.

- Og at man har gjort noget forkert i mange hundrede år er ikke et argument for, at man skal fortsætte med det, siger formanden.

Han mener heller ikke, at frygten for vrede reaktioner fra muslimske lande bør få betydning for de folkevalgtes stillingtagen.

- Man kan sammenligne det med Muhammed-tegningerne, som også kom til at udgøre en sikkerhedspolitisk problem.

- Der har jeg ligesom mit moderparti det synspunkt, at vores frihedsrettigheder vægter højere end de konsekvenser, som tegningerne har haft, siger han.

Han håber, at Venstre vil følge Liberal Alliances og Konservatives eksempel og stille medlemmerne frit, når forslaget kommer til afstemning.

Det kræver 50.000 digitale underskrifter, hvis et borgerforslag skal til debat i Folketinget.

Fredag holder sundhedsudvalget et lukket samråd, hvor forslaget skal diskuteres. Her skal den sikkerhedspolitiske dimension blandt andet vendes.

Samtidig har Folketingets administration anmærket, at forslaget muligvis strider mod den grundlovssikrede religionsfrihed.

/ritzau/