Borgmester advarer borgere: Hold jer væk fra byens dige

Tilbage i 2013 brød stormen Bodil diget ved Frederiksværk, der skal være med til at holde forhøjede vandstande i skak.

Nu opfordrer borgmester Steffen Jensen (S) borgerne til at holde sig væk fra selv samme dige, fordi det kan svække de forstærkninger, man har lavet forud for stormen Malik.

- Kommunen kommer med en meget klar og ekstrem vigtig opfordring, i forhold til at man ikke skal være på diget under stormen, skriver han på Facebook.

- Man kan have lyst til at se den imponerede storm, men med “dige-turisme” risikerer man, at diget bliver svagere og kan dermed blive brudt - det kan potentielt skabe store oversvømmelser, så undgå alt færdsel på vores dige, lyder det.

Også Kasper Morthorst, der er leder af Natur og Vej i Halsnæs Kommune, kommer med samme opfordring.

- Under stormen bliver diget vandmættet, og hvis der kommer tryk på, ved at folk står på det, så risikerer vi, at der kommer brud på diget, siger han til TV 2 Lorry.

- Vi lægger sandsække på ydersiden som bølgebrydere og bigbags med vand på toppen. Så sikrer vi, at vandet ikke løber over og ind mod Frederiksværk.

Stormen Malik ventes at presse så meget vand ind i Roskilde Fjord, at vandstanden kommer til at stige markant. Man forventer, at den forhøjede vandstand kan nå op på 1,9 meter.

Stormen har allerede haft konsekvenser for trafik både på land og til vands i store dele af landet.

Færgeselskabet Scandlines har aflyst afgangene mellem Gedser og Rostock fra lørdag eftermiddag frem til søndag morgen. Det oplyste selskabet i en meddelelse tidligere lørdag.

Også togtrafikken i hele landet er på lavt blus.

Fra lørdag klokken 16 blev driften indstillet på syv lokaltogsstrækninger på Sjælland, oplyste trafikselskabet Movia i en pressemeddelelse.

Det gælder Hornbækbanen, Gribskovbanen, Nærumbanen, Lille Nord, Frederiksværkbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen.

/ritzau/