Borgmester afviser løgn om julefrokostkys: Jeg husker ikke kysset

Nordfyns Kommunes afgående borgmester, Morten Andersen (V), afviser at have løjet over for byrådets økonomiudvalg om et kys til en personalejulefrokost i december.

Det er ellers løgne over for udvalget, som ifølge udvalgets næstformand, Kasper Solberg (S), gjorde, at Økonomiudvalget mistede tilliden til borgmesteren, som dermed trak sig.

Morten Andersen siger nu til DR Fyn, at han ikke husker kysset.

- Jeg har jo ikke kunnet redegøre for, hvem jeg har kysset den aften. Det er oprigtigt. Det kunne jeg ikke. Jeg valgte at sige det, jeg vidste. Og jeg kan ikke sige mere, end jeg ved, siger Morten Andersen til DR Fyn.

Han har dog tidligere erkendt, at han har kysset en ansat i kommunen til julefrokosten.

- Det har sin rigtighed, at jeg på dansegulvet har kysset med en kvindelig deltager under julefrokosten, skrev Morten Andersen i et Facebook-opslag mandag aften.

Et Facebook-opslag, der ikke blev modtaget positivt hos Kasper Solberg.

- Det at kysse en kvindelig deltager til en julefrokost er jo ikke nok til, at en borgmester må trække sig. Vi er nødt til at aflive det her heltekvad, som Morten Andersen forsøger at skrive.

- Den ordlyd, der blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet i torsdags, dækker over, at vi tager kraftigt afstand fra en yderst upassende opførsel, som en borgmester lægger for dagen til et personalearrangement, og at han gentagne gange lyver for sit økonomiudvalg, sagde Kasper Solberg tidligere tirsdag til Fyens Stiftstidende.

Til samme medie har Venstres medlem af kommunalbestyrelsen Marie Holmgaard Søvsø bekræftet Kasper Solbergs udlægning af mødet. Hun har heller ikke længere tillid til sin partifælle.

Ifølge Kasper Solberg har Morten Andersen blandt andet på mødet torsdag benægtet, at der var foregået noget upassende til julefrokosten.

Ritzau forsøgte tirsdag at få en kommentar fra Morten Andersen til beskyldningerne om løgne over for udvalget.

I en sms forholdt han sig ikke til de anklager.

- Havde jeg haft en klar erindring om, hvad jeg foretog mig, så var der jo aldrig sket noget. Det er jo ikke et ønske fra min side om at kysse andre deltagere til den julefrokost, skrev Morten Andersen.

- Hvis jeg kunne redegøre præcist for, hvad der var sket, så var det jo, fordi jeg virkelig ønskede at kysse nogen, og det var bestemt ikke tilfældet.

Ifølge både Nordfyns Kommune og Morten Andersen er der ikke tale om en krænkelsessag.

Foreløbig varetager 1. viceborgmester Anders Thingholm (K) borgmestererhvervet, indtil en ny borgmester er valgt.

Morten Andersen, der var borgmester i 13 år, skrev mandag i sit Facebook-opslag, at Venstres Mette Landtved-Holm vil blive udpeget som borgmester i stedet.

/ritzau/