Borgmester betaler penge tilbage for leje af rådhushal

Anna Mee Allerslev blev kritiseret for at bruge Københavns Rådhus til privat bryllup. Nu betaler hun tilbage.

Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev (R), betaler 65.000 kroner tilbage for leje af rådhushal til bryllupsreception.

Det oplyser hun til Ritzau.

Anna Mee Allerslev lånte hallen på Københavns Rådhus i august, hvor hun holdt en privat bryllupsreception. Lokalet fik hun stillet til rådighed kvit og frit.

- Jeg betaler for den leje som eksterne skulle betale, hvis de skulle låne et lokale på rådhuset. Jeg har lyttet til dem, der har kritiseret, at jeg har lånt lokale på rådhuset.

- Jeg er enig i kritikken. Jeg synes heller ikke, det er rimeligt, at politikere har muligheder, som andre mennesker ikke har, siger borgmesteren.

Flere eksperter kritiserede i september, at hun kunne låne hallen gratis. Det er dog først nu, at hun melder ud, at hun vil betale beløbet tilbage for lejen af hallen.

Lånet var muligt, fordi gruppeformændene i kommunens borgerrepræsentation har aftalt en administrativ praksis, der tillader folkevalgte at benytte Rådhushallen til bryllupper.

/ritzau/