Borgmester: Bornholm mister verdens opmærksomhed

Borgmesteren på Bornholm er ærgerlig over, at energitopmødet tirsdag flyttes til Marienborg.

Bornholms borgmester, Jacob Trøst (K), er "virkelig ærgerlig" over, at et energitopmøde, der skal afholdes tirsdag, er flyttet fra Bornholm til Marienborg.

- Det var en ret stor ting for Bornholm, at hele verdens fokus var rettet mod Bornholm. Jeg kan ikke huske, hvornår Bornholm sidst har haft sådan et historisk topmøde, siger Jacob Trøst til Ritzau.

Det var en arbejdsnedlæggelse i Bornholms Lufthavn, der gjorde det svært at få transporteret topmødets gæster til Bornholm.

Det har ført til, at topmødet er flyttet væk fra øen.

Mødet er i stedet blevet rykket til statsministerens embedsbolig, Marienborg, nord for København.

Mandag eftermiddag har de ansatte i lufthavnen genoptaget arbejdet, efter at Arbejdsretten gav dem besked på netop det.

Efter planen skal der stå to energiøer færdige i 2030. En af dem på Bornholm.

Der etableres en havvindpark i farvandet sydvest for Bornholm, som forbindes til et anlæg inde på klippeøen.

Også derfor kan borgmesteren mærke, at folk på Bornholm er skuffede over, at mødet flyttes.

- Vi havde virkelig set frem til, at det ville blive mere synligt, hvad Bornholm kan, og hvad vi er på vej ud i. Så det er jo ekstra frustrerende, at det så bliver aflyst, siger Jacob Trøst.

Det er statsminister Mette Frederiksen (S), som er vært ved et energitopmøde for landene i Østersø-regionen. Også EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager.

- Bornholm har været inde i arbejdet med grøn omstilling i mange år, og det her var en milepæl, som bliver markeret, siger Jacob Trøst.

Selv om borgmesteren er skuffet, tilføjer han:

- Jeg vil ikke bebrejde nogen, specielt fordi det er en situation, der er ude af vores hænder, og jeg kan jo ikke blande mig i en konflikt. Jeg kan bare konstatere, at det er virkelig ærgerligt og virkelig frustrerende, siger Jacob Trøst.

Borgmesterens udtalelser kom, kort før medarbejderne i Bornholms Lufthavn mandag eftermiddag besluttede at genoptage arbejdet.

/ritzau/