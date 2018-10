Borgmester efterlyser statsligt miljøtilsyn med havbrug

Sag om havbrugs brud på miljøtilladelse får Hedensted Kommunes borgmester til at efterlyse statskontrol.

Miljøtilsyn med havbrug er så kompliceret, at staten bør tage sig af det.

Det mener Hedensted Kommunes borgmester, Kasper Glyngø (S), ifølge dagbladet Politiken.

Meldingen kommer, efter at et lokalt havbrug, Hjarnø Havbrug, gennem seks år har brudt sin miljøtilladelse i forbindelse med opdræt af sølvlaks.

Havbruget har således givet kommunen forkerte oplysninger om dets udledninger. Sagen efterforskes nu af politiet.

- Det er en type virksomhed, som i den grad kan påvirke vores alle sammens vandmiljø, og som vi virkelig skal være obs på.

- At enhver lille kommune, der ligger ved noget hav, hvor der kan være et havbrug, skal have de kompetencer, er meget at forlange. Kontrollen burde ligge ved staten, siger Kasper Glyngø til avisen.

Et notat fra Hjarnø Havbrug viser, at havbruget i flere år ikke har landet de muslinger, som havbruget dyrker på liner.

Disse muslinger skulle kompensere for udledning af kvælstof og fosfor fra produktionen af sølvlaks.

Men det kræver, at muslingerne fiskes op, og det er ikke sket.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) bad i sidste uge Kammeradvokaten gennemgå samtlige danske havbrugs såkaldte placeringstilladelser.

Det sker på baggrund af en kulegravning af området, som ministeriet har foretaget.

Den viser, at en række havbrug har opdrættet fisk uden de nødvendige tilladelser.

- Det er uacceptabelt, at flere havbrug ikke har haft de fornødne tilladelser. Samtidig kunne man godt have ønsket sig, at myndighederne havde haft en bedre sagsbehandling på området, så vi kunne have undgået den nuværende situation, siger ministeren i en pressemeddelelse.

