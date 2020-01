Borgmester får dansk pas: Skal måske give sig selv hånden

Nye danske statsborgere skal give borgmesteren hånden for at få pas. Marcel Meijer er ny og selv borgmester.

Efter knap tre årtier i Danmark står Samsøs borgmester, Marcel Meijer (S), til at blive dansk statsborger.

Han er oprindelig fra Holland og har for nylig fået brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, der bekræfter, at han står på listen over nye statsborgere.

Det skriver TV2 Østjylland.

For at det sker, mangler der en underskrift fra dronningen, og på grund af en lov, der trådte i kraft 1. januar 2019, skal han også give hånd til borgmesteren i kommunen under en grundlovsceremoni.

Men han er selv borgmesteren, og det fører til en del forvirring om, hvordan den kommende ceremoni skal foregå.

- Det har vi grint meget af og spekuleret rigtig meget over, og vi ved faktisk ikke helt, hvordan vi gør. Jeg tror heller ikke, at vi i kommunerne har fået nogen vejledning til, hvordan vi gør i sådan en situation, siger han til Ritzau.

Derfor planlægger han at rådføre sig hos ministeriet. Han forestiller sig dog ikke, at det ender med, at han skal give sig selv hånden for at få det danske pas.

- Jeg tror måske, at det skal være en repræsentant fra kommunen eller en anden myndighed. Jeg ved det ikke endnu, men vi skal nok finde en løsning på det.

- Foreløbig er billedet på, at jeg skal give hånd til mig selv bare ret sjovt, siger Marcel Meijer.

Han pointerer, at det trods de morsomme omstændigheder er en seriøs sag at skifte statsborgerskab. Borgmesteren mener, at det er i orden, at staten stiller krav til den enkelte, før den giver statsborgerskab.

Eksempelvis bør man være godt integreret, mener Marcel Meijer.

- Men integration for mig handler meget om, at man er integreret på arbejdsmarkedet, og at man deltager i forældremøder, i borgerforeninger, eller hvad man ellers ønsker.

- Det her med at give hånd eller statsborgerskabsprøven virker lidt mere som symboler. Jeg bliver jo ikke dansk statsborger, fordi jeg kan give hånd eller ved noget om Danmarks historie, men fordi jeg føler mig hjemme her, siger han.

Ifølge TV2 Østjylland har borgmesteren boet på Samsø i snart 29 år, og indledningsvist havde han intet ønske om at søge om det danske pas.

Efter at have brugt en årrække i landet og have stiftet familie her, har han dog ønsket at få dansk statsborgerskab.

Marcel Meijer har været borgmester på Samsø siden 2014. Han ved ikke, hvornår den kommende ceremoni skal finde sted. Det skal dog være inden for to år, oplyser han.

