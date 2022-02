Borgmester fortryder at have hyret advokater uden om forvaltning

Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) erkender, at hun ikke har fulgt "korrekt praksis" i en sag om aktindsigter.

Det siger hun til Politiken, efter at avisen har beskrevet, at Lonning-Skovgaard (V) fik eksterne advokater til at undersøge sine embedsfolks håndtering af sager om aktindsigt.

- Udefra kan jeg godt se, at den starter fra mig, og at jeg skulle være gået til min sekretariatschef eller direktion og sagt til dem: "Kunne I ikke få nogle eksperter på området til at hjælpe os med at få tegnet en ordentlig procesplan op?". Det ville have været korrekt praksis, siger borgmesteren til Politiken.

Cecilia Lonning-Skovgaard har ifølge Politikens oplysninger været lodret uenig i flere afgørelser om aktindsigt truffet af embedsfolk i hendes forvaltning.

Hun bad om en ekstern vurdering af reglerne for aktindsigt fra advokatfirmaet DLA Piper. Det medførte en regning på 75.000 kroner.

Det kom bag på forvaltningens embedsfolk, der ikke kendte til engagementet med eksterne advokater.

Flere jurister har beskrevet til Politiken, at borgmesteren er gået langt ud over sine beføjelser.

Lonning-Skovgaard forklarer, at praksis om udlevering af aktindsigter har været "uklar". Advokaterne skulle sikre, at praksis var korrekt.

Borgmesteren har oplyst til Berlingske, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i kommunen får en redegørelse for forløbet mandag.

En person i borgmesterens egen forvaltning indleverede fredag en anonym indberetning til den kommunale ombudsmand, Borgerrådgiveren.

Indberetningen tegner ifølge Berlingske generelt et meget kritisk billede af borgmesteren og arbejdsmiljøet under hende.

Fagforeningerne Djøf og HK har på vegne af de ansatte i Lonning-Skovgaards forvaltning tidligere klaget over hendes ledelsesstil.

/ritzau/