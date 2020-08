Borgmester i Aarhus overvejer festuge-aflysning

Bestyrelsen for Aarhus Festuge vil på mandag drøfte, om årets festuge skal aflyses.

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) vil genoverveje sin beslutning om at holde fast i afholdelsen af Aarhus Festuge.

Det siger han til Århus Stiftstidende.

Borgmesteren afviste ellers tidligere over for TV2 Østjylland, at en aflysning af den store byfest kunne komme på tale.

- Der er indkaldt til bestyrelsesmøde i festugen på mandag, og her vil vi træffe den endelige beslutning om, hvad vi gør og eventuelt i hvilket omfang.

- Konklusionen vil meget bero på en sundhedsfaglig vurdering, og på de signaler, vi får fra Christiansborg, siger Jacob Bundsgaard, der også er formand for festugens bestyrelse, til Århus Stiftstidende.

Aarhus har i de seneste par uger været genstand for en opblussen i covid-19-smitte, der har medført genindførsel af besøgsrestriktioner på plejehjem og sociale botilbud.

Der er også blevet indført et krav om, at borgere skal bære mundbind, når de rejser med offentlig transport.

/ritzau/