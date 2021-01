Borgmester i København deltog i afbrænding af Løkke-dukke

Lars Løkke mener, at en undskyldning vil være på sin plads, efter at borgmester deltog i dukkeafbrænding.

Lars Løkke Rasmussen kræver en undskyldning, efter at billeder af en afbrænding af en dukke med hans ansigt på har floreret på de sociale medier søndag.

Det skriver den tidligere statsminister på Twitter sent søndag aften.

Det er uvist, hvornår billederne er fra, men de blev i sin tid delt af Enhedslistens borgmester for teknik- og miljø i København, Ninna Hedeager Olsen, på Facebook, skriver TV2.

- En folkevalgt fra Enhedslisten har hygget sig med at brænde mig af på et sankthansbål. Under lavmålet - en undskyldning er vel på sin plads, skriver Løkke Rasmussen på Twitter.

Over for TV2 beklager Ninna Hedeager Olsen sagen.

- Jeg har tidligere delt billeder fra et privat Sankt Hans-arrangement, hvor heksens ansigt var et billede af Lars Løkke Rasmussen.

- Der lå ingen trusler i det. Men alligevel er det over stregen og udtryk for dårlig humor. Det beklager jeg, skriver Hedeager Olsen i en skriftlig kommentar til tv-stationen.

Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper kalder billederne for "langt over grænsen" over for TV2.

Billederne af Løkke-dukken kommer i kølvandet af, at tre personer søndag blev anholdt for at brænde en dukke med statsminister Mette Frederiksens ansigt på.

Dukken var påmonteret et skilt med ordene: "Hun må og skal aflives".

To af de anholdte mænd blev fremstillet for en dommer søndag. Den sidste bliver stillet for en dommer mandag formiddag.

Afbrændingen af mannequindukken fandt sted i forbindelse med en demonstration mod coronarestriktioner foran koncertstedet Forum på Frederiksberg - ifølge sigtelsen klokken 19.25.

Det var gruppen "Men in Black", der havde arrangeret demonstrationen.

/ritzau/