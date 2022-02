Borgmester i København søger professionel hjælp til adfærd

Til Politiken siger borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), at hun skal have hjælp efter kritik af adfærd.

Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), erkender hårdhændet adfærd. Hun vil søge professionel hjælp.

Det siger hun i et interview med Politiken. Det sker, efter flere medier har berettet om, hvordan hun har ageret over for medarbejdere.

- Jeg er kun et menneske, og der har været meget pres på. Jeg skal arbejde med mig selv fremadrettet og blive bedre til at håndtere pressede situationer, så jeg holder det internt og ikke lader det gå ud over andre mennesker, siger hun til Politiken.

Sagen begyndte at rulle efter flere fyringer og fratrædelser i administrationen under Cecilia Lonning-Skovgaard. Det fik fagforeningerne Djøf og HK til i januar at skrive et åbent brev på vegne af deres 2000 medlemmer i organisationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Medarbejdernes faglige organisationer konstaterer med dyb bekymring, at beskæftigelsesborgmesteren tilsyneladende fortsætter en dybt problematisk politisk ledelsesstil, der er kendetegnet ved manglende tillid til forvaltningens medarbejdere, store dele af sin egen administrative ledelse og en manglende forståelse for, hvordan man skaber gode rammer for en veldrevet forvaltning, stod der i brevet.

Borgmesteren havde til en start ikke meget til over for anklagerne. Ifølge Berlingske skrev hun i et svar, at der var tale om et forsøg på karaktermord via bagvaskelse af hende i medierne.

Men til Politiken siger hun nu:

- Jeg skal arbejde med stresshåndtering og min måde at kommunikere på, så jeg i højere grad får forklaret, hvorfor jeg træffer de beslutninger, jeg gør.

- At jeg får sat nogle flere ord på, så folk ikke tager anstød af det. Det er noget, jeg skal arbejde med nu og formentlig også skal have noget professionel bistand til, hvordan man forbedrer sig på det punkt.

Tidligere er det også kommet frem, at borgmesteren uafhængigt havde hyret et advokatbureau til at undersøge sine egne medarbejdere, i forhold til hvordan de har håndteret aktindsigter.

/ritzau/